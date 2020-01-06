男童被繼父凌虐緊急安置竟遭性侵　台南市政府與台南地院被監察院糾正

▲台南1名黃姓男童因遭繼父不當管教，被台南市社會局緊急安置於寄養家庭，未料竟遭寄養家庭楊姓男童多次性侵，監察院糾正台南市政府及台南地院。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名黃姓男童因遭繼父不當管教，被台南市社會局緊急安置於寄養家庭，未料竟遭寄養家庭楊姓男童多次性侵，監察院接獲陳情，進行調查後認為台南市政府相關單位與台南地院有嚴重疏失，對市府及台南地法提出糾正。

監察院調查報告指出，黃童遭繼父因多次不當管教，在2018年3月11日深夜0時許，黃童再遭繼父不當管教，台南市家庭暴力暨性侵害防治中心12日受理通報，隨即對黃童進行驗傷及緊急安置，13日上午12時起，對黃童進行72小時緊急安置及聲請法院裁定繼續安置3個月。未料自2018年3月13日至同年4月8日期間，黃童竟遭寄養家庭的楊童多次性侵。

2018年4月8日上午，寄養家庭陳媽媽至臥室查看，見到黃童脫褲子躺在床上，而同房之楊童趴著，正在舔黃童性器官，陳媽媽立即制止、隔離兩名男童，黃童指述自安置起，被楊童性侵約8、9次。台南地院審理後，於2018年11月16日裁定楊童應予訓誡之保護處分。

經查，市府於2018年3月13日將黃童交付家扶中心，並陪同家扶中心社工前往寄養家庭。在黃童72小時緊急安置期間，市府社工僅於14日以通訊軌體與家扶中心社工聯繫1次。緊急安置期滿，法院裁定繼續安置期間，則僅分別於3月17日、19日、22日、27日及4月11日以通訊軟體與家扶中心社工聯繫5次。

家扶中心提供初步媒合之寄養家庭名單予市府後，市府依現有資料，已可查悉該寄養家庭中有另名楊姓寄童，屬家內性侵的被害人，尚在接受心理輔導中，但市府未依「安置配對考量因素表」所列之各項參考指標，複核寄家狀況及評估可能的風險。

又市府社工除交付黃童時曾到訪寄家外，在黃童進入寄家後，未再進行實地訪查，致無從獲悉寄家將年幼的黃童與楊童安排睡在同一通舖，並審酌其妥適性，相關複核及監督機制顯不足，台南市政府未善盡監督之責，核有失當。



黃童在寄養家庭遭楊童多次性侵，市府於2018年4月8日受理通報後，在兒童受創後亟需親子依附關係之際，卻以尊重幼童意願為由，拒絕黃母於同年4月13日及26日申請親子會面，又遲未告知黃童父母該重大事件，顯未妥適衡酌兒童心智成熟程度，亦未適度重視父母關心未成年子女之人倫親情，確有失當。

調查報告另指出，市府於知悉黃童遭性侵後，為隱匿事實，刻意以不實之理由否准黃母會面之申請。南市府則辯稱，依兒少法第60條規定，市府同意父母探視時，應尊重兒童之意願。

調查報告亦指出，台南地院以時效逼近72小時及可能造成空窗期等理由，比照民事緊急保護令之書面審查模式，核准繼續安置，洵有失當。台南地院長期以來，未依司法院訂定之「少年法院（庭）調查性侵害案件減少被害人重複陳述注意事項」第6點、第7點之規定，對兒少涉及性侵之事件，應由少年法庭法官指揮司法警察進行減述作業，反而要求檢察官指揮警方辦理，再由檢方將卷證移送少年法庭，違反少事法及相關規定，核有失當。

台南地院未依司法院發布之函文，妥適裁定及執行保護處分，又違反少事法先議權及司法院所定注意事項，司法院應依法院組織法對台南地院為司法行政之監督。台南地院長期以來對兒少涉及性侵之事件，均由檢察官指揮警方辦理減少重複陳述作業，違反少事法及相關減述作業規定，核有失當。

經查，本件台南地院於2018年3月19日以2018年度護字第98號裁定黃童繼續安置前，未通知黃童及其父母表示意見，與上開規定不符。黃母不服，對該裁定提起抗告，遭台南地院合議庭裁定駁回。

監察院也特別提醒司法院及衛福部，部分縣市未設置設置緊急安置庇護中心，地方政府在未落實評估前，即交由民間社福機構進行安置，社工員須在緊迫的時限內完成評估及調查報告，造成極大的心理與時間壓力；同時，司法院對於家事法官的專業訓練也應加強。

據了解，台南市政府及台南地院將針對監察院糾正事項提改善計劃提報，監察院會持續了解執行情形。