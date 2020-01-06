　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男童被繼父凌虐緊急安置竟遭性侵　台南市政府與台南地院被監察院糾正

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南1名黃姓男童因遭繼父不當管教，被台南市社會局緊急安置於寄養家庭，未料竟遭寄養家庭楊姓男童多次性侵，監察院糾正台南市政府及台南地院。（圖／記者林悅攝）

▲台南1名黃姓男童因遭繼父不當管教，被台南市社會局緊急安置於寄養家庭，未料竟遭寄養家庭楊姓男童多次性侵，監察院糾正台南市政府及台南地院。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名黃姓男童因遭繼父不當管教，被台南市社會局緊急安置於寄養家庭，未料竟遭寄養家庭楊姓男童多次性侵，監察院接獲陳情，進行調查後認為台南市政府相關單位與台南地院有嚴重疏失，對市府及台南地法提出糾正。

監察院調查報告指出，黃童遭繼父因多次不當管教，在2018年3月11日深夜0時許，黃童再遭繼父不當管教，台南市家庭暴力暨性侵害防治中心12日受理通報，隨即對黃童進行驗傷及緊急安置，13日上午12時起，對黃童進行72小時緊急安置及聲請法院裁定繼續安置3個月。未料自2018年3月13日至同年4月8日期間，黃童竟遭寄養家庭的楊童多次性侵。

2018年4月8日上午，寄養家庭陳媽媽至臥室查看，見到黃童脫褲子躺在床上，而同房之楊童趴著，正在舔黃童性器官，陳媽媽立即制止、隔離兩名男童，黃童指述自安置起，被楊童性侵約8、9次。台南地院審理後，於2018年11月16日裁定楊童應予訓誡之保護處分。

經查，市府於2018年3月13日將黃童交付家扶中心，並陪同家扶中心社工前往寄養家庭。在黃童72小時緊急安置期間，市府社工僅於14日以通訊軌體與家扶中心社工聯繫1次。緊急安置期滿，法院裁定繼續安置期間，則僅分別於3月17日、19日、22日、27日及4月11日以通訊軟體與家扶中心社工聯繫5次。

家扶中心提供初步媒合之寄養家庭名單予市府後，市府依現有資料，已可查悉該寄養家庭中有另名楊姓寄童，屬家內性侵的被害人，尚在接受心理輔導中，但市府未依「安置配對考量因素表」所列之各項參考指標，複核寄家狀況及評估可能的風險。

又市府社工除交付黃童時曾到訪寄家外，在黃童進入寄家後，未再進行實地訪查，致無從獲悉寄家將年幼的黃童與楊童安排睡在同一通舖，並審酌其妥適性，相關複核及監督機制顯不足，台南市政府未善盡監督之責，核有失當。

黃童在寄養家庭遭楊童多次性侵，市府於2018年4月8日受理通報後，在兒童受創後亟需親子依附關係之際，卻以尊重幼童意願為由，拒絕黃母於同年4月13日及26日申請親子會面，又遲未告知黃童父母該重大事件，顯未妥適衡酌兒童心智成熟程度，亦未適度重視父母關心未成年子女之人倫親情，確有失當。

調查報告另指出，市府於知悉黃童遭性侵後，為隱匿事實，刻意以不實之理由否准黃母會面之申請。南市府則辯稱，依兒少法第60條規定，市府同意父母探視時，應尊重兒童之意願。

調查報告亦指出，台南地院以時效逼近72小時及可能造成空窗期等理由，比照民事緊急保護令之書面審查模式，核准繼續安置，洵有失當。台南地院長期以來，未依司法院訂定之「少年法院（庭）調查性侵害案件減少被害人重複陳述注意事項」第6點、第7點之規定，對兒少涉及性侵之事件，應由少年法庭法官指揮司法警察進行減述作業，反而要求檢察官指揮警方辦理，再由檢方將卷證移送少年法庭，違反少事法及相關規定，核有失當。

台南地院未依司法院發布之函文，妥適裁定及執行保護處分，又違反少事法先議權及司法院所定注意事項，司法院應依法院組織法對台南地院為司法行政之監督。台南地院長期以來對兒少涉及性侵之事件，均由檢察官指揮警方辦理減少重複陳述作業，違反少事法及相關減述作業規定，核有失當。

經查，本件台南地院於2018年3月19日以2018年度護字第98號裁定黃童繼續安置前，未通知黃童及其父母表示意見，與上開規定不符。黃母不服，對該裁定提起抗告，遭台南地院合議庭裁定駁回。

監察院也特別提醒司法院及衛福部，部分縣市未設置設置緊急安置庇護中心，地方政府在未落實評估前，即交由民間社福機構進行安置，社工員須在緊迫的時限內完成評估及調查報告，造成極大的心理與時間壓力；同時，司法院對於家事法官的專業訓練也應加強。

據了解，台南市政府及台南地院將針對監察院糾正事項提改善計劃提報，監察院會持續了解執行情形。

ET快訊
馬蓉爆新戀情！挽西裝男進飯店　身價「秒殺20個王寶強」
LIVE／蔡英文嘉義大造勢「人潮擠爆」！李佳芬也在隔壁街叫陣
散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票　韓辦記者會上痛哭：房子沒了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄轎車「鬼切」快車道右轉！騎士慘被撞飛20公尺　畫面曝光網戰翻

恆春驚爆恐怖虐貓！2個月小黑喵3隻腳慘遭打碎再斷肢棄屍...警全力緝兇

男童被繼父凌虐緊急安置竟遭性侵　台南市政府與台南地院被監察院糾正

腦婊怎麼還不滾！她未罷工慘被80...長榮空姐IG貼文下場曝光

世新大學電梯夾死人！男肢體變形卡1、2樓間　學生「滑手機」驚見滴血嚇壞

女遭毛巾反綁浮屍浴缸、6歲兒吊死衣櫥！警抓不到「台南殺人魔」　竟因鄉親太熱心

吸金33億收押58天40萬交保　夏于喬爸爸坦承所有犯行...可回家過年了

「滷肉飯店一個月沒開」！明道哥一家3口陳屍山林　鄰居聞噩耗嚇傻：他人很好

快訊／林口建案工人B3墜落B4　重摔4米深無生命跡象搶救中

20歲男凌晨酒駕！台南腳踏車婦遭撞飛　全身扭曲骨折慘死

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

台中浮誇丼飯！韓式炸雞堆超高 半隻烤雞鋪飯上竟然3百元有找

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

韓國瑜背心經、當菩薩面發誓　「不作威作福，只為民做牛做馬」

看女生「漂亮小腿」成績倒退 韓國瑜自曝唸放牛班原因

高雄轎車「鬼切」快車道右轉！騎士慘被撞飛20公尺　畫面曝光網戰翻

恆春驚爆恐怖虐貓！2個月小黑喵3隻腳慘遭打碎再斷肢棄屍...警全力緝兇

男童被繼父凌虐緊急安置竟遭性侵　台南市政府與台南地院被監察院糾正

腦婊怎麼還不滾！她未罷工慘被80...長榮空姐IG貼文下場曝光

世新大學電梯夾死人！男肢體變形卡1、2樓間　學生「滑手機」驚見滴血嚇壞

女遭毛巾反綁浮屍浴缸、6歲兒吊死衣櫥！警抓不到「台南殺人魔」　竟因鄉親太熱心

吸金33億收押58天40萬交保　夏于喬爸爸坦承所有犯行...可回家過年了

「滷肉飯店一個月沒開」！明道哥一家3口陳屍山林　鄰居聞噩耗嚇傻：他人很好

快訊／林口建案工人B3墜落B4　重摔4米深無生命跡象搶救中

20歲男凌晨酒駕！台南腳踏車婦遭撞飛　全身扭曲骨折慘死

奧運男排資格賽／中華赴陸參賽　首戰7日下午4點強碰伊朗

X1李翰潔、南道賢公開沉重道別影像！開口先道歉：你們的愛絕不會忘

代打嘉義！李佳芬心疼老公「過得坎坷」　談感情事：夫妻相處不必向外界交代

看女生小腿淪放牛班！苦苓開砲嗆「韓國瑜歧視女性」：渣男無誤

金管會「突襲查核」！胡亦嘉為保護員工...宣布暫代街口投信董事長

代打顧嘉義...現場喊5萬人！李佳芬：夫妻承擔的一切能為台灣開創新局面

「韓國瑜政見會只會罵我」台下爆怒吼　蔡英文：很多人害怕台灣交給這樣的人

新北農業表現亮眼　侯友宜頒牌匾獎座嘉勉優秀農會、農民

選戰最後倒數　選舉公報比經歷也要比「創意」

台南柳營傳住宅火警　頂樓延燒3戶報無人傷亡

社會熱門新聞

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

新買賓利被撞　醫美CEO車主怒打人GG

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

明道胞兄輕生　親家姊：曾勸妹別嫁

明道胞兄勒斃妻兒後自盡　生前與友人對話曝

勒斃妻兒後排好遺體！明道哥轉身自縊亡

即／世新大學工人遭夾！卡1、2樓間身體扭曲慘死

滷肉飯店一個月沒開！明道哥一家陳屍山林　鄰居嚇傻

明道哥「最後身影曝光」！3貼騎車上山

看電影配爆米花！她昏睡過去　醒來躺在摩鐵秒淚崩

警抓不到殺人魔　竟因鄉親太熱心害的

男星胞兄帶走妻兒後輕生　體被發現還有餘溫

世新大學電梯夾死人　學生驚見滴血嚇壞

堂變態殺人魔！前員工殘殺老闆娘母子

更多熱門

相關新聞

9歲童爬窗等媽下班　下秒30F墜落慘死

9歲童爬窗等媽下班　下秒30F墜落慘死

河南省洛陽市一處社區近日發生一起白髮人送黑髮人的悲劇，一名9歲男童為了迎接媽媽下班，便跑到家門外的樓梯，並且攀爬窗戶查看媽媽是否回來了；不料窗上的鎖頭已經損壞，男童在施力的過中不慎將窗戶打開，當場從30樓墜落慘死。直到媽媽下班找不到孩子，才發現兒子早已陳屍在住家樓下的停車場，從此天人永隔。

2歲童腹痛狂吐綠水　醫驚：腸胃全穿孔了

2歲童腹痛狂吐綠水　醫驚：腸胃全穿孔了

兒拒付中風媽1.2萬扶養費：只見過1、2次

兒拒付中風媽1.2萬扶養費：只見過1、2次

吸膠男行竊勒斃老婦　再性侵舔屍

吸膠男行竊勒斃老婦　再性侵舔屍

新竹女大生遭性侵！好友狂敲門…他冷笑1句話超扯

新竹女大生遭性侵！好友狂敲門…他冷笑1句話超扯

關鍵字：

緊急安置男童性侵台南市政府台南地院監察院糾正

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 金球獎 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

連續16天！麥當勞3大夯品通通買一送一

蔡英文執政害負債！遊覽車運將吐苦水

新買賓利被撞　醫美CEO車主怒打人GG

男偶像吃飯「經紀人場外緊盯」　大前輩氣炸

蔡依林大膽掀裙「看我胯下」　阿信呆住：我ㄎㄧㄤ了！

快訊／明道親哥陳屍山林　痛發聲明「非常震驚難過」

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

明道拖11年閃兵「為了家計」　幫哥哥還債無底洞

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

他2年來只射出「透明液體」傻眼！醫：這麻煩了

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

余天每月淨存91萬？柯：去開理財節目

認愛金希澈「MOMO親筆信道歉」！

全家199福袋開箱！　網抽到「800元贈品」嗨炸

更多

最夯影音

更多
韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！
蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面