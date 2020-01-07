20歲辣模「豪脫救澳洲」捐款300元裸照必達！　她嬌喊募到2100萬：救救無尾熊

▲沃兒德（Kaylen Ward）為了「裸體募款」，被家人聲明斷絕關係。（圖／翻攝自推特「Kaylen Ward」）

記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲野火事態猛烈膠著，造成約4.8億隻動物死亡，美國20歲辣模沃兒德（Kaylen Ward）選擇以「裸體募款」的方式幫助澳洲，只要任何網友捐款給澳洲，她就願意私訊裸照甚至影片給對方；她6日宣稱，目前累積金額已達70萬美元（約新台幣2100萬元）。沃兒德大膽爭議的作風，也讓Instagram以「含有性冒犯內容」下架她的帳號。

綜合《太陽報》、《每日郵報》報導，推特上自稱「裸體慈善家」的沃兒德3日表示，看到近期澳洲深陷野火之苦，廣袤的土地大多成了焦土，甚至奪去近5億隻動物和25人的性命，因此為了讓世界關注這個議題，「只要任何人每筆捐至少10美元給為澳洲野火募款的機構，我就會傳給他我的裸照。」





▲▼沃兒德原本只是發小願「希望能募到幾千塊美元」，結果方法太有效，據稱捐款金額高達700萬美元。（圖／翻攝自推特「Kaylen Ward」）

平日在洛杉磯擔任模特兒工作的沃兒德認為，裸照是她能夠幫助募款最好的方式，希望能藉自己身體的力量，募得幾千塊美金，但在昭告天下後，已讓Instagram和Twitter上引起瘋傳，馬上湧入近2萬則私訊。

網友若想要拿到沃兒德的裸照，就必須列出超過10美元的澳洲慈善機構捐款證明，包括紅十字會、維多利亞鄉消防隊，還有澳洲數個無尾熊醫院等。沃兒德本人不會接觸款項，只要列出合條件的證明，裸照必達。

「剛開始的時候我很緊張，超級焦慮的」，沃兒德說，「但5分鐘之後，我就收到排山倒海而來的私訊，我的訴求開始傳出去了。」據她透露，截至6日為止，募款金額已經達到70萬美元，「這太瘋狂了」。

▲效果奇佳讓沃兒德還想要再試，之後只要遇到需要募款，她也考慮複製這次的成功模式。（圖／翻攝自推特「Kaylen Ward」）

不過她大膽的作風也讓Instagram頭疼，帳號很快被以「含有性冒犯內容」的理由下架，讓她氣得在推特上大罵，「我的IG被關閉了，我的家人發出聲明和我斷絕關係，我喜歡的那個男的也不和我講話了，全都是因為我的推文，但管他的，救救無尾熊。」

正如過往所有的模仿效應，沃兒德的行為也引起了效仿；擁有2600名粉絲的女網友麗姿（Liz）表示，「雖然我的粉絲沒像沃兒德那麼多，但一樣，只要你們列出證明，我就會把我的裸照私訊給你們。」

沃兒德表示，身邊也有好幾位朋友加入這樣的募款方式，儘管招致很多罵名，甚至網路霸凌，之後只要有需要募款的狀況，她們考慮都用同樣的方式助一臂之力。