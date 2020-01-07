台大醫學院準研究生改做五金技工　月入22K...全因誘拍81少女裸照分享同好　

▲林和駿誘少女自拍裸照被逮後，曾說：「可不可以判我死刑」。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

靠推甄考上台大研究所的林和駿，原本有大好前程，卻在入學前在網路上，誘騙81名未成年少女拍裸照供他觀賞，還把這些影照分享給同好，案件爆發後，林被台大取消錄取資格，現在成了月入2萬2千元的五金技工，台北地院7日依《兒少性剝削防制條例》等罪判他要坐牢3年，另因撫摸1名少女下體，被依猥褻罪判4月，得易科罰金12萬元。

林男在2017年靠推甄考上台大醫療器材與醫學影像研究所，卻在當年暑假就因涉嫌引誘少女自拍裸照被逮，他一口氣承認所有犯行，在被警方移送過程中還喃喃自語，「這個社會不會給犯錯的人第二次機會，可不可以判我死刑。」結果他研究所念不成，現在從事五金技工，要和父親共同扶養爺爺奶奶。

▲現在的林和駿當五金技工，和原本可就讀台大研究所的機遇大相逕庭。（圖／資料照）

林男從2014年5月到2017年7月間，透過Beetalk、Line、臉書等社群交友軟體，以暱稱「Nacky」、「lin10245010」等名稱，掛上帥哥假照或假裝成少女的身分，向被害少女佯稱要「互相欣賞身體」，誘騙少女自拍裸露影片或照片，檢警查獲時發現，受害人年齡最小的才8歲，相關檔案多達120G，被林男依姓名、學校等方式分類收藏。

根據法院判決書，林男取得的這些猥褻影照不是自己觀賞而已，還會分享給代號「KITMY」、「科科」等7個LINE上的同好觀賞，而其中1名被害少女A甚至被林男約到新北市板橋區某飯店「外拍」，林男不但要求A女拍攝全裸、下體特寫照片，還動手撫摸A女。

▲林和駿不但把少女的猥褻影照分類收藏，還分享給同好觀賞。（圖／資料照）

判決認定林男利用少女身心均未成熟，缺乏性自主決定能力，生活經驗和社會化程度都還淺的機會，為了滿足一己癖好，引誘少女自拍猥褻影像，考量林男坦承犯行，有19名被害人不願追究的情況，在引誘兒童或少年製造猥褻電子訊號及散布罪部分，判應執行3年徒刑，對少女A猥褻部分判刑4月、得易科罰金。

另外檢方原本起訴指控林男涉嫌性侵少女A部分，因被害人出庭否認表示，只有被摸，因此判決林男與未滿16歲少女性交部分無罪。而林男被控以取得的猥褻影照再威脅被害人繼續自拍部分，因為無法排除可能是遭駭客入侵電腦所為，也以證據不足等理由判無罪，不過法院同時宣告要沒收林男儲存少女裸照影片的電腦、2支手機。可上訴。

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