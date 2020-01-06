　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

交往10年分手...他狂寄「37張裸照」到前女友婆家！怒控：妳是騙局總指揮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市廖姓男子誘騙男大生自拍裸照與洗澡影片上傳成人網站卻挨告。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲高雄一名男子懷疑前女友聯合友人詐財，竟狂寄裸照到對方婆家、娘家。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄市一名吳姓男子與前女友小乃（化名）交往10年，期間曾拍攝了不少小乃的裸照，沒想到分手後，吳男竟因懷疑小乃與友人聯手詐財，竟狂寄37張裸照明信片到小乃的婆家、娘家等地，還指控小乃「妳是騙局的總指揮」。法院審理後判吳男有期徒刑3月，得易科罰金15萬元。

判決指出，吳男與小乃在2003年至2013年發展戀愛關係，交往期間經小乃介紹，他認識一名林姓男子，孰料，2人分手後，林男向他借款卻未依約歸還，讓吳男心生不滿，竟在2018年接連將小乃半身或全身的裸照，以及指摘「快把騙我的錢還給我，妳是騙局的總指揮」的信件，寄送到小乃住處、婆家、娘家，甚至是林男住所等地。

不甘受辱的小乃得知後，決定報警提告。橋頭地方法院審理後，認為吳男不思以理性的方式處理與小乃的糾紛，竟然用這種方式，散布小乃的裸照及毀損名譽的信件，有害社會善良風俗，實屬不該，考量他犯罪後雖然坦承犯行，但至今都沒有跟小乃達成和解，最後依散布猥褻物品罪，判吳男有期徒刑3月，得易科罰金15萬元。全案仍可上訴。

我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

獨／北市內湖樹林中驚見「三屍」！父上吊、母及10多歲童躺地　頸留勒痕

酒店外接到喝醉妹…運將熄火停路邊「雙膝一跪」！她熟睡中驚醒下車爆哭

桃園造勢空拍曝！主辦稱「突破5萬人」...蔡英文激喊：1/11不要鬆懈要投票

ET快訊
明道哥哥「最後身影曝光」！案發前3貼載妻兒騎車上山
金球獎／相隔24年！布萊德彼特2度拿獎　「前妻台下眼神」被鏡
黑鷹墜毀傳國防部不滿運安會洩密「未審先判」！主委楊宏智回應了
KID喝喜酒「終於同框高山峰」！小甜甜看傻：到底誰是誰
限時優惠！麥當勞「三大夯品」通通買一送一
瓦昆菲尼克斯《小丑》奪下影帝！第77屆金球獎完整得獎名單
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／世新大學管院電梯維修工人遭夾！卡「1、2樓間」命危...仍在搶救中

明道哥哥「最後身影曝光」！　案發前23小時「3貼載妻兒」騎車上山

交往10年分手...他狂寄「37張裸照」到前女友婆家！怒控：妳是騙局總指揮

晚上9點燈全關女兒摸黑洗澡　「夫家省錢省到太小氣」人妻怒離婚

曾密謀潑漆港藝人何韻詩　統促黨主委涉「圍標」5中、小學遭起訴

瓶蓋內墊驗出毒塑膠　保力達B遭罰3億！憲法法庭爭免罰

後壁湖岸際發現死亡綠蠵龜　海巡協助就地掩埋

選情激烈！　屏東檢警查獲18件選舉賭盤　28人涉案

轉發「蔡政府掏空農漁會7千億」謠言影片遭法辦！法官判免罰

墳墓韓國草都枯死！他「浴缸淹屍、衣櫥吊死」殘殺老闆娘母子　阿公突起乩預言破案日

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

台中浮誇丼飯！韓式炸雞堆超高 半隻烤雞鋪飯上竟然3百元有找

韓國瑜背心經、當菩薩面發誓　「不作威作福，只為民做牛做馬」

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

看女生「漂亮小腿」成績倒退 韓國瑜自曝唸放牛班原因

快訊／世新大學管院電梯維修工人遭夾！卡「1、2樓間」命危...仍在搶救中

明道哥哥「最後身影曝光」！　案發前23小時「3貼載妻兒」騎車上山

交往10年分手...他狂寄「37張裸照」到前女友婆家！怒控：妳是騙局總指揮

晚上9點燈全關女兒摸黑洗澡　「夫家省錢省到太小氣」人妻怒離婚

曾密謀潑漆港藝人何韻詩　統促黨主委涉「圍標」5中、小學遭起訴

瓶蓋內墊驗出毒塑膠　保力達B遭罰3億！憲法法庭爭免罰

後壁湖岸際發現死亡綠蠵龜　海巡協助就地掩埋

選情激烈！　屏東檢警查獲18件選舉賭盤　28人涉案

轉發「蔡政府掏空農漁會7千億」謠言影片遭法辦！法官判免罰

墳墓韓國草都枯死！他「浴缸淹屍、衣櫥吊死」殘殺老闆娘母子　阿公突起乩預言破案日

蚊子停在汪女兒頭上...爸猶豫5秒一巴掌打下去　悲慘結局上百人笑噴

快訊／世新大學管院電梯維修工人遭夾！卡「1、2樓間」命危...仍在搶救中

圖／韓辦爆謝長廷新文化研習營滲透校園！傳授反串韓粉「教戰守則」6步驟

男河邊釣到梭子魚！魚腹異常隆起...剖開後見「活跳跳」景象驚呆

火鍋湯裡發現「金色菸頭」...他傻眼：還是抽完的　一聽店家回應氣炸

600萬買高雄蛋黃區2房　「還是新的！」2天吸百人搶進

狗狗幼兒園「午休照」萌曝光　集體蓋被被排排睡融化網

明道哥哥「最後身影曝光」！　案發前23小時「3貼載妻兒」騎車上山

雲林海量「一國兩制」布條！藍營控抹紅　綠營：就是我們掛的

新北招募包租代管房東　交付專業出租保障租金收入三年

當街全武行！男子酒後嗆聲「看X小」　小女友不顧內衣走光熊抱勸架

社會熱門新聞

新買賓利被撞　醫美CEO車主怒打人GG

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

明道胞兄輕生　親家姊：曾勸妹別嫁

明道胞兄勒斃妻兒後自盡　生前與友人對話曝

男星胞兄帶走妻兒後輕生　體被發現還有餘溫

明道胞兄妻兒無防禦性傷勢　恐遭下藥迷昏後殺害

堂變態殺人魔！前員工殘殺老闆娘母子

哥一家3口陳屍山林！明道曾嘆：債像無底洞

沈一鳴努力練粗脖子　老長官哭了

國一車禍1死4傷　轎車四輪朝天

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警連開2槍請求支援

「加熱嗎」3字惹怒醉漢　店員遭推打

含冤下葬寸草不生　阿公突起乩預言破案日

更多熱門

相關新聞

韓國瑜：南方崛起之路會一直走下去

韓國瑜：南方崛起之路會一直走下去

國民黨總統候選人韓國瑜團隊最近推出一支由高雄市副市長李四川主拍的廣告，韓國瑜感謝「拿槓槌仔的川伯」願意南下與他一同為高雄努力，並強調「南方崛起」之路會一直走下去。韓陣營人士表示，韓國瑜除了要透過這支廣告向他念茲在茲的高雄市民喊話外，也鄭重向外界宣告，他將打破台灣長期以來重北輕南的結構。

猥褻性侵繼女32次　狼父被判127年

猥褻性侵繼女32次　狼父被判127年

斥資53.4億元！台水持續推動高雄地區供水穩定工程

斥資53.4億元！台水持續推動高雄地區供水穩定工程

選前7天倒數高雄槍響！3警連轟22槍影曝光

選前7天倒數高雄槍響！3警連轟22槍影曝光

台南高雄海巡擴大威力掃蕩

台南高雄海巡擴大威力掃蕩

關鍵字：

高雄裸照婆家娘家

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 金球獎 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新買賓利被撞　醫美CEO車主怒打人GG

蔡英文執政害負債！遊覽車運將吐苦水

蔡依林大膽掀裙「看我胯下」　阿信呆住：我ㄎㄧㄤ了！

男偶像吃飯「經紀人場外緊盯」　大前輩氣炸

快訊／明道親哥陳屍山林　痛發聲明「非常震驚難過」

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

他2年來只射出「透明液體」傻眼！醫：這麻煩了

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

明道拖11年閃兵「為了家計」　幫哥哥還債無底洞

明道親哥陳屍山區！陳喬恩發聲：請別打擾他

名嘴傻眼：韓國瑜根本是魔神仔

PO合成圖批蔡「羞辱國軍」　葉毓蘭被灌爆刪圖道歉

連續16天！麥當勞3大夯品通通買一送一

更多

最夯影音

更多
蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手
韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面