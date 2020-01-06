交往10年分手...他狂寄「37張裸照」到前女友婆家！怒控：妳是騙局總指揮

▲高雄一名男子懷疑前女友聯合友人詐財，竟狂寄裸照到對方婆家、娘家。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄市一名吳姓男子與前女友小乃（化名）交往10年，期間曾拍攝了不少小乃的裸照，沒想到分手後，吳男竟因懷疑小乃與友人聯手詐財，竟狂寄37張裸照明信片到小乃的婆家、娘家等地，還指控小乃「妳是騙局的總指揮」。法院審理後判吳男有期徒刑3月，得易科罰金15萬元。

判決指出，吳男與小乃在2003年至2013年發展戀愛關係，交往期間經小乃介紹，他認識一名林姓男子，孰料，2人分手後，林男向他借款卻未依約歸還，讓吳男心生不滿，竟在2018年接連將小乃半身或全身的裸照，以及指摘「快把騙我的錢還給我，妳是騙局的總指揮」的信件，寄送到小乃住處、婆家、娘家，甚至是林男住所等地。

不甘受辱的小乃得知後，決定報警提告。橋頭地方法院審理後，認為吳男不思以理性的方式處理與小乃的糾紛，竟然用這種方式，散布小乃的裸照及毀損名譽的信件，有害社會善良風俗，實屬不該，考量他犯罪後雖然坦承犯行，但至今都沒有跟小乃達成和解，最後依散布猥褻物品罪，判吳男有期徒刑3月，得易科罰金15萬元。全案仍可上訴。

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