搶不到票看過來！台鐵春節再加開8班東線列車　1/7凌晨開賣

▲桃園火車站。（圖／資料照）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局自1月21日到30日規劃春節疏運，全線共加開271班車，2日凌晨開賣東部幹線車票，前10分鐘就售出22.4萬張車票。為加強花東地區疏運能量，台鐵局將於1月22日、23日、24日、28日、29日再加開8班東部幹線列車，1月7日凌晨0時開放訂票。

台鐵局2日開賣東部幹線車票，據統計，前10分鐘就售出22.4萬張車票，9小時共賣出43.9萬張車票，不少東部幹線熱門區間車票已銷售一空。為加強花東地區旅運需求，今日宣布將於1月22日、23日、24日、28日、29日再加開8班東部幹線列車。

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▲台鐵春節再加開8列車。（圖／台鐵局提供）

台鐵局表示，加開列車將於1月7日凌晨0時起開放售票，旅客可透過放網路、電話語音及超商訂票。詳細列車班次及時刻請參閱本局官網及訂票APP「台鐵e訂通2019」。此外於2日購票的旅客，若至今日尚未付款取票，逾期未取的車票今日也會陸續釋出，其他旅客可多加把握。

此外，為紓解國道5號壅塞情形並強化東線運能，台鐵局於1月23日至29日止，加開樹林=宜蘭=花蓮復興號，疏運台北=宜蘭=花蓮間返鄉、出遊旅客，並提供北＝宜100元、北＝花200元優惠票價。

另外花蓮縣政府及台東縣政府亦各申請4列次及6列次返鄉及返工專車，共計開行10列次，由地方政府另行宣佈票務相關事宜。