「滯留西班牙小島39年」陳炯明取得回台文件　可望年前返鄉

▲ 陳炯明取得回台文件，滯留小島39年可望年前返鄉。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

年少時期與父親跑船，發生爭吵的賭氣躲在西班牙小島上的陳炯明，沒想到這一躲日子就過了39年之久，陳炯明思鄉親切卻無法返鄉，所幸胞妹陳秀蘭找上移民署台東服務站專員陳允萍協助，終於辦妥相關文件，日前將文件寄出，陳炯明收到後大讚陳允萍是大好人。

來自台東的陳炯明，17歲時與父親跑遠洋漁船，發生爭吵，陳父憤而將兒子關在船上冰庫中懲罰，並拿走所有證件，陳男也賭氣躲在西班牙小島上，沒想到這一晃就過了39年，父親也在悔恨中病逝。4年多前，陳炯明巧遇同鄉，透過同鄉奔走輾轉找到5妹陳秀蘭，卻得知父母都已去逝，內心非常感慨，也非常想念台東的家人，陳秀蘭花了1年多時間各處奔走，希望為陳炯明辦理相關證件，但都不得要領，直至找上移民署台東服務站專員陳允萍。

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陳允萍解釋，他們這10幾年來為何辦理不好這些文件他也有些訝異，因為這對他個人而言，陳秀蘭的陳情對他來說再平常不過了，他在10分鐘內就搞清楚陳炯明的情況，並研判陳炯明可能需要的文件，而事實上不過是一些一般文件的驗證程序。他分析應該是那些文件是西班牙文的很少人看的懂，加上大家沒有耐心好好的傾聽陳秀蘭的說明，再者這些手續對一般人而言，或許沒有陳允萍眼中那樣子的簡單，因為他在這個專業領域工作已有27年之久，他一眼便知他們的需求內容是什麼。



在陳允萍幫忙下終將證件辦妥寄出，遠在西班牙的陳炯明近日收到包裹內的文件，拿到資料後開心表情全寫在臉上。陳炯明說，他苦苦存錢找人協助辦理相關文件，辦了近30年都辦不好，非常感謝陳允萍，1萬個心誠摯感謝，他表示想起這一切都快掉眼淚了。



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