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富邦20億滿期金春節前給付　拿到錢掌握「三正確」原則沒煩惱

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▲保險，保單，保障。（圖／pixabay）

▲今年農曆春節比去年來得早，富邦人壽預計1月20日給付約新台幣20億元的滿期金。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

農曆春節假期即將到來，各家公司陸續發放年終獎金，為了讓資金能夠有效運用，並讓生活安心有保障，富邦人壽建議，民眾可藉著為自己創造更多現金流，補足年終缺口，同時趁新年度做保單健檢，掌握「三正確」原則讓生活更放心。

今年農曆春節連假比去年提早，富邦人壽預計於1月20日，針對保單周年日為2020年1月20日至29日的生存金／滿期金進行給付，讓保戶擁有充足資金提前做好年度規劃，掌握新年度資金運用。保戶可選擇金融機構匯款與郵寄支票共2種給付方式，而台、外幣給付件數近2萬件，給付金額約新台幣20億元。

為了迎接新的一年，富邦人壽表示，如果有「生存金／滿期金」類型的保戶，符合契約規範時間及被保險人仍生存者，保戶就能領回一筆保險金彈性運用，同時也提醒民眾特別留意契約內容，當領回保險金後保障延續或終止都要注意，民眾需要再次確認保障是否完整，這時保單健檢就很重要。

富邦人壽建議，拿到年終獎金、生存金／滿期金時，民眾可掌握「三正確」原則讓生活更放心，首先是資料正確，檢視投保內容外，也要記得更新相關保單資料，例如通訊資料、職業類別、受益人等，避免理賠時權益受影響。

第二為規劃正確，不同年齡、職業、族群所面對的風險不一樣，人生每個階段風險也會改變，家中經濟責任者更要重視保險規劃，避免意外讓家中失去經濟支柱；第三為保障正確，了解保單的保障範圍及保額是否足夠，或定期聯絡投保公司的業務員檢視保單，補強保障缺口，意外發生時才有保障。

此外，富邦人壽提醒，計畫於春節連續假日旅遊的民眾，不要忘記提早規劃旅平險，透過富邦人壽網路投保方便又快速，安心享受美好假期。

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