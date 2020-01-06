大選倒數5日！竹市立委34萬人有投票資格　百萬張選票即將完成

▲新竹市選舉委員會主任委員視察第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉票印製情形。（圖／新竹市選委會提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

2020大選倒數5天！新竹市選舉委員會主任委員陳章賢及選監小組召集人黃錦能，偕同總幹事賴榮光等選務人員於6日上午前往選票印製中心視察印製作業與慰勞辛勤工作人員，上午視察時全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉票已全數印製完成，正在印製總統副總統選舉票中，預計6日下午所有選舉票均可全數印製完畢。

市選委會表示，竹市總統副總統選舉人數合計345,345人(選票張數)，選票為淺粉紅色；全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉人數合計345,396人(選票張數)，選票為白色；區域立法委員選舉人數合計340,854人(選票張數)，選票為淺黃色；平地原住民立法委員選舉人數合計1,398人(選票張數)，選票為淺藍色；山地原住民立法委員選舉人數合計1,344人(選票張數)，選票為淺綠色；上午視察時全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉票已全數印製完成，正在印製總統副總統選舉票中，預計6日下午竹市所有選舉票均可全數印製完畢。

市選委會再次呼籲，具有投票資格的新竹市民請於1月11日(星期六)上午8時至下午4時，攜帶國民身分證、印章及投票通知單前往各所轄投開票所，投下您神聖的一票。

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