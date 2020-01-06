「921」文宣風暴！邱烽堯關閉臉書粉專　李正皓怒轟：選舉要保持人性

▲國民黨立委參選人邱烽堯（左）及邱媽媽（右）。（圖／記者湯興漢攝）



記者張方瑀／綜合報導

新北市第八選區國民黨立委參選人邱烽堯，日前釋出最新競選文宣上排有「921」的號次，還寫著「投一個大震撼」引發抨擊，至今未出面道歉，6日甚至將臉書粉絲專頁關閉。同選區的親民黨立委候選人李正皓則在臉書痛批，選舉要保持基本的人性，「邱烽堯議員這次為大家做了一個最糟糕的示範。」

邱烽堯用國民黨政黨票、韓國瑜和自己的選舉號次，排出「921」的數字，傳單還寫著「投一個大震撼」，消費921大地震的行為，引發各界抨擊，此舉就像是在災民傷口上灑鹽；而邱烽堯至今仍未道歉，僅澄清兩者之間沒有關聯，無須多做聯想。而在網友湧入臉書砲轟後，邱烽堯6日更直接將臉書粉絲專頁關閉。

▲李正皓臉書痛批邱烽堯。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）



親民黨立委參選人李正皓則表示，邱烽堯這次做了一個最糟糕的示範，「消費921地震，利用台灣人傷痛的記憶來為自己催票。」並強調選舉應要保持基本的「人性」，什麼可以消費、什麼不能消費，心中都要有一把尺，「這無關乎政治判斷，只是最基本的人性。」並要求邱烽堯正式道歉，並回收所有此類文宣。

▲侯友宜（中）出席邱烽堯（左2）造勢活動。（圖／記者張榮恩攝）



新北市長侯友宜6日出席邱烽堯造勢時表示，每個人都想要當選，在很多選舉思維上都可以體諒、尊重，如果大家認為哪個地方不適宜，也可以尊重，最主要的還是要看他有沒有做事。

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