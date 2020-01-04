國民黨選舉文宣催票！消費「921大震撼」　網怒：嫌票太多嗎

▲有立委候選人鼓勵選民利用「921」記住投票號次，引發網友砲轟他消費歷史傷痛。（翻攝自石明謹臉書）

圖、文／鏡周刊

網路紅人「警察球評」石明謹在臉書貼出一張競選文宣，痛批是「目前最噁最賤文宣第一名」，引發熱烈討論，網友幾乎是一面倒開罵，認為這位候選人根本就是「嫌票太多」。

從石明謹貼出的照片清楚可見文宣印著大大的「921」三數字，還有一行小字要選民「記住這組密碼 1/11讓我們投出一個大震撼」。利用921大地震歷史慘案來，做為記住投票號次的方式引發眾怒。

怒不可遏的網友接二連三留言猛轟：「身為921受災戶，我深感憤怒」「消費慘劇當文宣，這種腦袋有權有勢還得了」「什麼密碼？召喚亡靈出來把他們拖下地獄的密碼嗎？」「想出這文宣的人腦袋都裝什麼啊」「整個消費傷痛專業」。

▲立委候選人臉書遭網友灌爆。（圖／邱烽堯臉書／下同）

照片可以看出文宣來自新北市中和區立法委員候選人邱烽堯，憤怒的網友已經陸續湧入立委候選人邱烽堯的粉絲專頁開罵。

邱烽堯粉絲專頁2天前甚至直接使用官方帳號回應支持者：「距離投票倒數8天了，烽堯請託您持續給予最大的支持，記住921這組密碼，1/11投出一個大震撼，謝謝」，就是要利用「921」來宣傳的執念，令人瞠目結舌。

根據《自由時報》，邱烽堯競選總部對此回應：「若真的政黨輪替，本來就是一個大震撼，請外界不要做其他的聯想。」「因為9號中國國民黨，2號韓國瑜，跟1號的邱烽堯，政黨與候選人的抽籤號碼，的確就是921。再次強調，請不要做其他方面的聯想」。



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