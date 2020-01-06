為什麼不選2020？郭台銘「蓋章」約定下一次　熱情阿姨狂撩：晚上會想你～

記者袁茵／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘前陣子宣布不參加2020總統大選，引起外界熱議，也讓不少郭粉大為失望。郭台銘6日貼出自己掃街時遇到一位阿姨，直問郭台銘為什麼不選？最後郭台銘陣營說「下次啦！」讓阿姨露出微笑，還和郭台銘「用手蓋章」做約定。

郭台銘6日在官方LINE帳號推出一支56秒短片，提及自己掃街時，遇到可愛又熱情的媽媽，一直指著手機給郭台銘看女兒説的話，還要跟他「蓋章」做約定，逗得全部的人都呵呵大笑。

根據郭台銘貼出的影片顯示，阿姨說「我女兒問說，為什麼他（郭台銘）不選？」一旁的親民黨立委候選人李正皓說「來不及了啦！」郭台銘則說「下一次下一次！」讓阿姨笑說「等你哦～」接著比出「蓋章」手勢，和郭台銘做約定，最後大喊「晚上會想你哦～」使郭台銘好害羞。

郭台銘也提到，「這支影片是李正皓他們年輕人的作品，投政黨票3號可以支持親民黨不分區的劉宥彤和蔡沁瑜，中和朋友支持親民黨6號的李正皓。把他們送進國會，讓他們為大家服務！」而他也在一旁hashtag「#被熱情媽媽撩也是會害羞的」。

▼郭台銘掃街被撩。（圖／翻攝自郭台銘LINE影片）

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