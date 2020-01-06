45K月休10天！老闆司機「偶爾幫買菜」尷尬變管家　崩潰：連點心都要做了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友之前經朋友介紹擔任老闆司機，月領4萬5，每天工作8小時，休假日約10天左右，原本開車之餘，他只要偶爾買菜或打雜即可，怎料最近工作量遽增，不僅要管理外傭、盤點餐食日用品，連各種報表都成了份內之事，老闆甚至直言，要把他培訓成私人管家，令他超崩潰。

「有錢人的司機，這樣的條件你們會做嗎？」網友在論壇mobile01問道，當初面試時談妥的條件是，薪水4萬5000元，固定星期日休，每天工作8+1小時，超過算加班，一般會從早上9點到晚上6點，並提供100元餐費，若超過10小時再供一餐。

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由於老闆全家長期在大陸，所以他的工作內容就是，對方在台灣時開車接送，然後偶爾買個菜，而老闆在大陸的期間，則到公司打雜待命，「後來我跟老闆説，不喜歡去公司，因為好像小弟一樣，被一堆人喊來喊去做事情，協調後的結果，就是老闆回大陸時，我在家休息就好，但老闆有家人來時，還是要去接送，不過加班費沒有了，而其他條件都照之前談的」。

最近，老闆更改規定，讓他不要固定休星期日，調成他們回大陸時休，雖然假日變多了，但感覺不太好，「老闆這次12/20回來，1/11號回大陸，我將近22天沒休假，這就算了，反正單純開車，偶爾買買菜，沒有很累；只是老闆最近要求的事情越來越多，甚至説要把我培訓成管家」。

▲司機還要加班打報表。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

就這樣，男網友從偶爾買菜變成每天買菜，然後家中所有開銷都要作帳、寫明細，並弄成日報表、月報表、年報表，「這些我都利用下班時間，在家裡用電腦打，而且我本身做烘焙的，對於作帳沒有很熟練。」

此外，他還得管理家裡的一個外傭，除了溝通清潔方式、制定SOP，也要關心外傭煮飯菜的份量，並每天盤點老闆吃了多少肉多少魚；更誇張的是，甚至想要他進廚房做點心。

面對繁重又不合理的工作內容，原po不禁感慨，「最近萌生了想離職的念頭，感覺事情一直加一直加，加上我也不是會計出生的，而且對做管家實在是沒什麼興趣。簡單的說，一個月休大概10天左右（都集中休），薪水45000，這樣的工作你們會想做嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「再多一個0也不會」、「笨蛋才做！他已經開始把你當傭人了」、「這是變相的司機+傭人+管家，這種薪水應該要*3倍」、「之後你的工作只會越來越多，有可能連打掃都要」。

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