碰上不友善的公車司機　一定要教孩子這自保4招

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

交通相關權責機關踹共！

一名網友在臉書社團爆料，說自己在台北搭公車，遇到一對親子檔，在下車時，媽媽走在前頭，速度較慢的小孩跟在後方，豈料司機未等孩子下車，就直接關門開走，任由孩子哭泣、媽媽追車及其他乘客制止也不肯停，直到在最前面的客人見義勇為喝斥，司機才不情願地開門放人。

我沒有車，出外都是靠大眾交通工具，從我小時候跟著爺爺搭公車到現在，已經超過30年，但令人扼腕的是，幾乎每個禮拜，我都能看到這些惡質司機的行為，像是過站不停、對乘客不耐煩，甚至自以為馬路霸主，狂飆亂切，拿乘客與用路人的生命開玩笑。

公車司機素質良莠不齊，早已不是新聞，有些暖心司機盡忠職守，把駕車視為志業，不但奉公守法、關懷老弱婦孺，每逢節日還會做車內裝飾，但這一切，都被那些行為乖張的司機毀了。

身為一個公車族媽媽，妳很難不碰到這樣的司機：一看到小孩搭車就擺臭臉，還沒抓好、坐好，油門就催落去，好似看乘客東倒西歪是種樂趣，或像這位媽媽的案例，才剛下車，車門就關上疾駛而去，你的衣角彷彿還感受到那股風切。

不得不問，台灣的公車司機到底在趕什麼？

我去日本自助旅行多次，最讓人嘆為觀止的，就是他們公車司機的職人精神，不要說東京那種大城市，所有交通工具力求準時到站、準時發車（就算該站沒人上車，也照常等候到表定時間才開車）拿生活步調緩慢、民風隨性的沖繩來說，公車司機也一定等人抓好、站好才起步。

台灣呢？台灣的公車運將，簡直公路殺神附身，認為開大車就是老大，對路上行車不禮讓，對乘客不保護，我真想問這些人，您到底是把開車當發洩，還是自己的職業呢？如果乘客真的出事，那賠償、扛責任的，不也是您嗎？

偏偏投訴管道不暢通，每到一關擋一關，投了是投了，但受害者聽到那些主管猛力搓湯圓，更是讓人心寒不已，更沒有人知道被投訴的司機，是否得到實際懲戒，（這問題不只存在於公車，我搭小黃被繞路還不讓下車，或是幼稚園娃娃車撞凹未修，照常行車載孩子，這些事情投訴後，都不了了之。）

是的，我們都知道在目前的情況下，除非碰到選舉，否則根本無人關心這種婦幼人身安全議題，政客只會開補助支票，以為發錢就能挽救生育率，卻不明白我們不敢增產報國的原因，絕對不僅僅是為了錢不夠而已。

求人不如求己，要主管機關振作起來，還不知道等到何年何月，我帶女兒上下公車多時，已經培養出幾招防出事心得，在這邊跟大家分享！

1、上車先跟司機問好。

讓孩子精神抖擻地跟司機問好，類似一種拜碼頭儀式，也讓司機有被重視的感覺。

2、有座位就大方坐了吧！

公車跟有軌道的交通工具不一樣，在路上的狀況還是很多，有些司機自己愛違規，又喜歡大腳踩油門、踩煞車，所以碰到空位，我一定讓孩子坐著。

3、沒位子讓孩子緊抓欄杆，大人在後面護住。

碰到人多的時候，我會讓孩子緊抓欄杆，我在後面環住她，自己也緊抓欄杆，畢竟台灣的公車，真的很像驚險遊樂設施，不抓緊不行。

4、下車時務必大聲跟司機道謝！

人說伸手不打笑臉人，通常我按了鈴後，會等司機停下，再高聲提醒：「不好意思，有小孩子要下車，請等我們一下。」我女兒就覆誦：「等我們一下喔～」下車時，女兒一邊喊：「謝謝哥哥（姐姐）」、「Bye Bye」。

雖然是喊來保命的，不過通常這種賣萌招數挺有用，司機累了一天，收到這樣的鼓勵也開心。如果下車後的地點安全，我們會轉頭再道謝一次，期盼司機接下來的行程，都能保持這樣愉快的心情，進而不對其他的親子檔發脾氣。

在這裡還是要呼籲，我的粉專上也有很多媽媽出來闡述，自己被公車司機惡搞的事件，我想問，相關主管單位到底要鴕鳥到什麼時候？已經出過那麼多次狀況，仍不會想要檢討改進，都只在話術投訴人，把投訴人打發掉就算了，根本沒把人命當回事吧？非得要鬧上媒體，才會認真受理嗎？

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。