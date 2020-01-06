員工旅遊找不到伴！主管「獨自1房要多付1萬」　邊緣妹傻眼：其他人都免費

▲落單就算了，還要額外付1萬。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友發文表示，公司要去員工旅遊，結果大家都找好同房室友了，只剩她落單；更誇張的是，主管表明，因為她獨自住1房，所以要額外支付近1萬大洋，聞言，她立刻澆熄了出遊的念頭。

網友在PTT提到，「公司年後要員工旅遊，現在統計人數，因為我是邊緣人，大家都找好室友，只有我沒有。」原本沒伴已經夠尷尬了，結果主管竟告知，自住要多付一個人的房間錢，價格直逼1萬。

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對於誇張又不合理的要求，她直覺回應不去了，畢竟其他同事都免費，她又不是另外帶人，為何要多出房錢，「如果各位遇到這種事情還會去嗎？雖然至少省了導遊跟機票錢，可是如果同樣的錢拿來自由行，住爛一點的飯店，去想去的地方，其實應該沒差多少。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

另外，她也好奇問道，「是說員旅一定都要團體嗎？有沒有人的公司是自己出國玩，再回來請款的？」對此，鄉民紛紛替她抱不平，直呼「去的人單數不應該叫你出吧」、「不會去，通常這狀態是公司要付擔才對」、「我們公司是一人3萬旅遊費」、「明明可以訂3人房，故意的吧」、「還有叫單人的攤這種事喔...太扯了」。

另外，許多網友也勸她，「邊緣人識相一點，不要硬跟」、「問能不能改領錢」、「在公司邊緣的話，去員工旅遊還會開心嗎？我寧願找時間自己去旅行」。

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