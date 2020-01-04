每次僅半小時！萬華嬤上課徵司機...順路載「21天多賺4500」　網喊：兼差囉

▲順路的朋友還能兼個小差。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

台北萬華一名老奶奶平日會去照服機構上課，由於之前專門接送的人沒有了，所以晚輩上網徵順路司機，從萬華載老人家到頂溪捷運站，每次短短30分鐘，21天就能加減賺進4500塊錢。

台北市長柯文哲的花東後援會長林冠任，今在臉書發文表示，「有一位網友朋友的老奶奶，每天都要去照服機構上課，之前有專門接送的人，現在沒有了，因此想在這邊做個徵求。」

請繼續往下閱讀...

老奶奶住在萬華區一帶，接送者每天早上7點半要抵達她的住家，接著載老人家，一路過中正橋到頂溪捷運站附近的照服機構即可，且送達便可離開，無須再接送回程。

▲近年來「長照」成為社會關注的焦點。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

業主提到，「每天花的時間約30-45分鐘，一個月工作21天，如果有天災或國定假日等不滿21天，一樣照付月薪，薪水大約在4000-4500元。」換言之，若接送人早上在這一帶或順路，且時間不衝突，比如9點、10點才上班，應該是不錯的小兼差。

林冠任也笑說，「不知道有沒有人願意協助幫忙，我接受的第一筆台北市民的為民服務案件？如果你幫不到這個忙也沒關係，歡迎您分享此文，讓老奶奶能夠獲得這個幫助，感謝各位大大。」

►生火了！連我媽都用到發光