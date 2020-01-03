跨年夜加班到凌晨！多元計程車司機收工趕回家…下秒「緊握方向盤猝死」車內

▲多元計程車司機跨年夜猝死車內。（圖／翻攝自看看新聞）

記者 鄭思楠／綜合報導

剛剛進入2020年，就驚傳一起跨年夜心酸悲劇。深圳市一位市民1日清晨看見一輛白色小車停在路邊，感覺不對勁，上前想詢問狀況，可是多次敲窗也無人回應。因為車窗全是霧，他往裡面仔細一看，才發現司機雙拳緊握方向盤已經昏死在車內。

據《看看新聞》報導，事發於深圳龍華區和平路。涉事車輛是一輛白色比亞迪（BYD）轎車，為電動汽車。路人發現不妙後，急忙報案。警方到現場後，確認男子已經死亡。龍華警方表示，經法醫初步判斷，死者死因為猝死，事件還在進一步調查中。

▲司機雙手緊握方向盤死在車內。（圖／翻攝自看看新聞）

男子是一名多元計程車司機，在大陸叫車平台「滴滴出行」工作。據了解，他是在停止接單後意外離世。目擊者表示，當時是早晨八九點，發現不對後，他多次敲車窗，無人回應，「司機雙拳緊握，靠在駕駛椅上，手已經發紫。」

該目擊者還透露，警方到場後調取了路段的攝影機畫面，發現白色小車12月31日晚上11點多就已停在路面，「當時司機還走出來活動，後來又坐上去了。」

▲死者鞋子。（圖／翻攝自看看新聞）

滴滴出行公眾溝通部王姓工作人員表示，死者確為平台的司機，「得知該司機師傅意外離世的消息後，我們十分沉痛和惋惜，工作人員第一時間與司機家屬取得聯繫，將為司機家屬提供力所能及的幫助。」

目前，該公司正在配合警方調查此事。

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