李縉穎聯合郭台銘發限量紅包袋　吳琪銘端政見承諾：縮短交通黑暗期

▲ 李縉穎、郭台銘5日合體發紅包袋 。（圖／李縉穎辦公室提供）

記者張嘉晏／綜合報導

新北市第10選區立委候選人李縉穎有郭台銘和柯文哲兩大母雞支持，5、6日分別和郭董一起發放紅包、合體民眾黨「學姐」黃瀞瑩拉抬聲勢。另一位候選人吳琪銘除了在臉書宣傳政見，也預告7日要和民進黨主席卓榮泰合體掃街。

無黨籍李縉穎5日和郭台銘在總部發送限量紅包袋，提前向民眾拜年、增添喜氣，許多婆婆媽媽、大人小孩都前來總部領取和合照。

▲專屬限量紅包袋。（圖／李縉穎辦公室提供）

而今日下午李縉穎則是參與了民眾黨的大眾走，傍晚也和黃瀞瑩、立委候選人高虹安聯合車隊掃街，站捷運口迎接民眾下班。他也打趣地說，希望大家到時不要只顧看兩位民眾女神，「也要記得和我打招呼啊！」

▲吳琪銘端出政策 。（圖／翻攝自吳琪銘臉書）

民進黨的吳琪銘除了例行拜票，也在臉書上宣傳自己過去的政績和本次參選政見。他表示捷運三鶯線、樹林萬大線二期一直是新北居民的願望，在他的任內也終於通過預算即將開工，「琪銘打通了這條路線，那必將負責到底，未來會持續追蹤兩線的施工進度，督促相關單位的運行腳步，縮短交通黑暗期，讓大家早點回家。」

吳琪銘說，除了捷運之外，歷經11年、被退件7次的北土城清水交流道，也成功被他爭取到，他勢必會好好監工，讓建設如期完成，未來也會爭取台65線通三峽延伸至龍潭，藉此分散北二高車流，讓民眾脫離尖峰時段的塞車之苦。

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