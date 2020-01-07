美國華僑與童小芸　一起捍衛中華民國主權

▲美國華僑助選團成員一行40人來到台南，幫國民黨總統候選人韓國瑜、立委候選人童小芸站街頭拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為呼籲台南市北區、安南區選民力挺國民黨候選人重返執政造福人民，美國華僑助選團成員一行40人來到台南，幫國民黨總統候選人韓國瑜、立委候選人童小芸站街頭拜票。

力挺中華民國的僑胞1月6日下午出現在台南市安南區街頭，不斷向民眾高喊請支持2號韓國瑜，立委請支持2號童小芸，政黨票9號中國國民黨，展現海外僑胞團結一心的熱情、一致的支持。

美國華僑助選團舟車勞頓回國助選，怡然自得，自動自發從美國返來，就是希望全國民眾力挺國民黨，讓這次的立委國會過半、韓國瑜當選總統，落實各項政策與政見，才能撥亂反正造福人民。

童小芸指出，世界所有的華僑同胞都知道中華民國的主權（台灣）的重要性，所以民進黨說：今日的香港是明日的台灣，這是如何論述？童小芸認為，今日的香港絕對不會是明日的台灣，也永遠不可能、也不會。中華民國的主權在台灣，香港的主權在中華人民共和國。今日的香港與明日的香港永遠都是一樣的，因其主權都是中華人民共和國的。今日的台灣與明日的台灣也都是一樣的，因為台灣都是在中華民國的民主自由體制下，人民過著經濟繁榮、幸福富裕的生活。

童小芸指出，僑胞離鄉背井遠赴他鄉打拼多年，開闢人生另一片美好的事業。人雖在美國，但時時心繫台灣，也關心現在台灣的選舉狀況。政黨輪替3年多來，在小英意識形態掛帥的執政下，竟使台灣陷入經濟不振、信心潰散的危機，相信所有選民均深感憤慨，也更加惕勵我們一定要團結，集中力量，才能讓藍天再現重新執政。

童小芸希望我們以美麗台灣，用中華民國的國號，施行自由選擇自己的生活，以和平共存、共榮、共生。不以對抗世界任何國家，以禮儀之台灣、和平善待友邦。沒有和平就沒有經濟，沒有主權就沒有尊嚴。台灣要保有亞洲四小龍的優勢，童小芸認為要先捍衛中華民國在台澎金馬永久性的主權，換句話說，身為台灣人不可以放棄中華民國。童小芸呼籲所有的中華民國同胞們，中華民國在台灣是不可改變的真理，我們擁有中華民國的主權是全體2300萬人口的權益，童小芸和大家共同為中華民國打拼、為台灣和平努力。

►偷偷分享少女秘密！