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台南造勢英德同台　小英競總：民眾聚集突破15萬人

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▲台南英德競選總部5在東區南紡購物中心對面空地，舉辦台南有史以來最大的造勢活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲蔡英文與賴清德同台展現團結氣勢，希望台南人繼續支持民進黨，一起護國保台。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選前超級星期天，台南舉辦超級造勢，蔡英文與賴清德在民主聖地同台，展現團結氣勢，現場民眾大量湧入會場，一度超過15萬人，因為支持者實在太熱情，蔡英文總統大進場10分鐘還走不到舞台，蔡英文總統也利用演說時間，從1到6選區一一介紹賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇6名立委候選人。

在黃偉哲市長演說後，副總統候選人賴清德協同競選幹部上台，首先祈福黑鷹事故的罹難者可以安息，生還者可以康復，也感謝國軍保護台灣，所以人民作為國家的主人，更要用選票守護台灣的民主。

▲台南英德競選總部5在東區南紡購物中心對面空地，舉辦台南有史以來最大的造勢活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

賴清德指出，中國併吞台灣、消滅中華民國的意圖是事實！國民黨雖然支持九二共識，但香港的現狀告訴台灣人，一國兩制是失敗的。此外，賴清德表示，中國正在各方面對台灣進行滲透，所以台灣需要反滲透法，只要不接受中國指示危害台灣民主，就不會違法。

賴清德強調，民進黨是民主的政黨，雖然堅持言論自由，但不會容忍假消息，例如中選會用特殊方法讓投給韓國瑜的選票變廢票，或是造謠椪柑降價傷害農民的利潤，政府一定要去查。他說，根據內政部統計，過去1年調查287起假消息案，國民黨政治人物涉案91件，其中55件移送法辦。但攻擊韓國瑜的也有49件，其中28件移送法辦，可見政府不分黨派維護社會和諧。

▲台南英德競選總部5在東區南紡購物中心對面空地，舉辦台南有史以來最大的造勢活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡英文總統致詞時表示，她在黑鷹事故發生後的第一時間，就停止競選活動，讓政府用最大力量救援，並以總統身份召開國安會議確保民心與軍心，以及台海周遭的安全，因為「選舉可以暫停，但國家安全不可以停！」蔡總統強調，「政黨可以競爭，但國家只有一個，在國家安全這個議題，我們只有團結這一條路！」

▲台南英德競選總部5在東區南紡購物中心對面空地，舉辦台南有史以來最大的造勢活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡英文強調，她是民選總統以來，最重視國防的總統，也強調自己是一個說到做到的領導人。她回憶，4年前競選總統時來到台南，承諾發展沙崙綠能科學城以及中研院南移，在賴清德擔任行政院長時加速推動，現在不但完成政見，而且台灣的經濟變好，看台南的發展就知道。蔡總統提出，未來要串連南部科學園區、沙崙與路竹科學園區，打造台灣南部最大的科技廊帶。

▲台南英德競選總部5在東區南紡購物中心對面空地，舉辦台南有史以來最大的造勢活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡英文呼籲，台南人繼續支持民進黨，大家一起來護國保台，民進黨在國會過半，她執政才有後援，台灣的主權也才有保障。最後，所有立委候選人與蔡英文、賴清德，齊呼2020台灣要贏，總統要當選，國會要過半。根據台南英德競總估計，在賴清德與蔡英文接連演說時，現場人數達到15萬人，超過原本預計的10萬人。

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