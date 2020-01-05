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韓國瑜質疑「台灣中邪了嗎？」　國防部：對黑鷹殉職將士不敬

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▲▼殉職將士台北賓館追思會。（圖／記者黃克翔攝）

▲殉職將士台北賓館追思會。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

黑鷹墜機事件釀成8死5傷，各界紛紛表達悼念之意，但國民黨總統候選人韓國瑜5日前往桃園出席造勢大會時，提到中華民國建軍史沒發生過最高軍官一口氣罹難，「我們國運不昌隆、台灣是中邪了嗎？」對此，國防部回應，這樣的形容是對殉職將士不敬。

國防部5日表示，1月2日發生黑鷹直升機不幸迫降失事事件，造成參謀總長沈一級上將等八名將士殉職，國人及家屬同感哀痛，除開設靈堂外，並於臺北賓館供全國民眾追思緬懷。值此舉國同悲時刻，國軍正戮力銜哀奮勵，全力穩定軍心士氣，保持正常戰備及各項國防事務運作，確保國家安全，期盼國人及社會大眾支持。

國防部指出，國軍向來遵守行政中立，請各界尊重本部立場，切勿為選舉消費國軍。對於黑鷹將士殉職事件被影射為「台灣中邪了、國運不昌隆」這樣的形容，實屬不當，是對殉職將士不敬，更對家屬再次造成傷害，並進一步斲傷國軍士氣，抹殺我全體官兵守護國家安全的努力，本部深表遺憾。

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