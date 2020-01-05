台南史上最大造勢　小英總部：10萬人力挺台灣全勝利

▲台南英德競選總部5在東區南紡購物中心對面空地，舉辦台南有史以來最大的造勢活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南英德競選總部5在東區南紡購物中心對面空地，舉辦台南有史以來最大的造勢活動，根據主辦單位統計，現場已經接近10萬人，這場活動由6位立委候選人聯合主持，總統蔡英文、副總統候選人賴清德、台南競總主委黃偉哲、桃園市長鄭文燦、民進黨副秘書長林飛帆均到場熱情演說！

立委候選人賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇輪番主持，呼應現場來自台南各選區的支持者。第一個打頭陣的林飛帆，以台南子弟的身份，呼籲大家一定要回家投票，因為這是一場政治文化的選擇，一定要用3張選票當蔡英文的後盾。

台南競總主委黃偉哲，一開頭就喊：「現場已經超過10萬人了！」並以黑鷹事故與香港人的悲慘遭遇，鼓勵台灣人一定要更加保護咱的土地，台灣人不必像香港用寶貴的生命爭取民主，只需要投給民進黨、投給蔡英文，就能保護台灣的主權。尤其蔡英文執政實施減稅、增強長照，所以黃偉哲呼籲現場十萬人，以及所有支持民主的各黨派夥伴，團結支持民進黨，一同建設咱的台南市，建設咱的台灣！

桃園市長鄭文燦則比較韓國瑜和蔡英文在黑鷹事故上的表現，韓國瑜只知道批評，但蔡英文卻停止選舉行程，完成總長未盡的行程，團結台灣的民心與士氣。所以兩個政黨與候選人，表現出來的格調與價值完全不同。鄭文燦也分享自己在施政時，看到台南與屏東一年比一年進步，所以支持蔡英文與民進黨，就是正確的選擇。

台南英德競選總部表示，本次現場擺設4萬5千張紅椅頭，但湧入的人潮卻已經超過這個數字，如果加計現場攤位上流動的人潮，以及湧入場地外圍的支持者，下午16時已經超過10萬人，可見台南人對民進黨的支持與熱情。