網PO「彰化東區里長收10萬」　張瀚天怒提告：不容許烏賊戰攻擊

▲彰化縣東區里長出面表達抗議，並且要求散步假消息的人賠償。（圖／張瀚天競辦提供，以下同）

記者唐詠絮、陳羿妏／彰化報導

2020大選只剩6天，彰化有名陳姓男子於個人臉書上留言「彰化市幾乎所有東區里長都收到狗黨立委候選人十萬的（工作費），而檢調不知？」，暗指國民黨立委候選人張瀚天賄選、發放走路工費。目前張瀚天總部依違反選罷法提告，部分的東區里長也已報警處理，將提妨害名譽求償告訴。

張瀚天說，自選戰開打以來，不論對手用何種抹黑攻擊奧步，他還是堅持正面選舉，但沒想到對手的手段越來越惡質，甚至以「親耳聽見」的「假目擊者」形式，來散播假消息，明顯意圖使人不當選，民眾若真的發現有這樣的「親耳聽聞的目擊者」，請立即向檢調檢舉，但他說絕不容許這種惡劣的烏賊戰攻擊，將透過總部向彰化地檢署告發。

東區里長聯誼會會長、茄苳里長吳秋仁等10餘名里長非常氣憤表示，近期接連受到民眾質疑提問「選後有錢拿？」，還有人說「選後發財了」，經了解才知道是有人在臉書寫下「10萬走路工費」，他們連忙報警處理，並且要求散布假消息者賠償每人10萬元。

陳男在臉書留言後，陸續又有其他人寫下「這是真的，令人擔憂」、「這我親耳聽見，10萬元，選後發放」等，律師王邦安指出，越接近投票日，選民可能為了擁護各自支持的候選人而情緒激動，容易在網路上有「逾越尺度」的言論，除非真的親耳聽聞或所見，否則輕易留言或PO文，要小心可能觸犯違反選罷法、妨害名譽罪，得不償失。



▲▼男子在臉書留言暗指張瀚天賄選。





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