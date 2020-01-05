政府應誠實面對空污　柯文哲：不是煤炭乾不乾淨、而是人乾不乾淨

記者鄧木卿／台中報導

台中市空氣品質連續多日不良，天空灰濛濛，台灣民眾黨主席柯文哲5日在台中市掃街遊行時表示，政府應誠實面對空污，找出原因才能對症下藥，他去參觀日本火力發電廠時，現場不但沒有聞到味道，也沒有看到濃煙，所以他認為，不是煤炭乾不乾淨的問題，而是人乾不乾淨的問題。

▲柯文哲認為，政府應誠實面對空污，才能對症下藥。（圖／記者鄧木卿攝）

▲柯文哲車隊遊行，不少民眾熱情揮手。（圖／記者鄧木卿攝）

柯文哲下午陪同黨籍立委候選人謝文卿、張渝江在台中市區車隊掃街，民眾黨還找來藝人郭子乾扮演「柯市長」角色，柯主席和「柯市長」2人同車遊街，沿路都吸引不少民眾拍照，並熱情揮手表達支持。

▲民眾黨找來郭子乾扮演「柯市長」，模仿得唯妙唯肖。（圖／記者鄧木卿攝）

柯文哲被問到如何看待中部空污問題時表示，中部PM2.5很大是事實，但是來源還是要詳細分析，中火其實只是其中一部份，他以5月參訪日本為例，當地政府安排參觀橫濱火力發電廠，他在現場待了幾分鐘，沒有聞到味道，也沒有濃煙，後來他在臉書寫下心得，同樣是火力發電廠，為何日本就沒問題，所以「不是煤炭乾不乾淨的問題，而是人乾不乾淨的問題」。

柯文哲以自己醫生為例，要對肝功能、腎功能做出正確診斷，首先各項數據要很清楚，診斷就不會錯，如果該做的數據沒有做，或是做不對，當然影響診斷，所以他認為政府要誠實面對空污的來源、成因，對症下藥，如果不敢正面回答，其他都是屁話。

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