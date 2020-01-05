基隆媽前成立青年應援團　蔡適應、童子瑋：助返鄉創業與地方創生

▲ 基隆媽前成立青年應援團，蔡適應、童子瑋與青年對話...助返鄉創業與地方創生。（圖／蔡適應競選辦公室提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市立法委員蔡適應與市議員童子瑋5日在慶安宮前，成立青年應援團、並公佈返鄉投票形象CF，邀請國策顧問童永、市議員蘇仁和、鄭文婷、陳宜、張秉鈞、張顥瀚、林旻勳、新北市議員鄭宇恩、高雄市議員鄭孟洳，以及委託行商圈的創業青年、在地青年成立青年應援團，支持總統蔡英文與立委蔡適應競選連任，現場發佈的返鄉投票CF，以基隆的城市印象為主視覺，搭配在地老中青三代，最後以蔡適應的深情呼喚「基隆囝仔、回來投票」做結尾，充滿基隆人的熱情溫暖。

市議員童子瑋表示，三十幾年來的基隆委託行，從繁華到沒落，再從過去的沒落到準備再起，這都是因為過去的執政黨不重視，蔡適應立委、林右昌市長就任後，展開基隆城市的整體擘劃，蔡適應邀請中央推動社造、商圈發展的財團法人中衛發展中心來到委託行，我們從環境開始、到招商、銷售端，整體進行診斷改造，我們想要發展出屬於基隆人的特色，以及屬於在地的商品與服務，中央有蔡英文、蔡適應、地方有林右昌，這是基隆進步的方程式。

童子瑋說，我還有一位親戚賴清德，過去他在當行政院長時，曾經一個月來基隆三次，我們什麼時候有看過，這麼重視基隆人的行政院長，所以我們基隆人要支持幫助基隆城市向上提升的團隊。

另外，現場也開放青年提問，向立委蔡適應展開對話，立委蔡適應表示，行政院在近三年來，推動許多幫助青年發展的創業基金、滾動式計劃，從行政院、文化部、教育部、經濟部等部會開始推動，我們知道青年要的不只是補助，所以在這些計畫中還有專業的輔導單位，來幫助我們的青年返鄉發展。

立委蔡適應強調，過去這幾年來，我們努力推動青年有感政策，包含：0～6歲國家跟你一起養、2-3歲托育無縫接軌、雙薪家庭繳稅優惠、長照2.0照顧更周全，幫助年輕人回來創業、工作，並且養育下一代、照顧家中長輩，希望各位朋友1月11日，不論是在外地念書、工作，只要你是基隆人，懇請您回來基隆投票，讓年輕人來決定基隆的未來！

「時間對我們來說完全沒用！」