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海外台僑百人助選團力挺林俊憲　齊聚湯德章紀念公園拉抬綠營氣勢

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▲來自美國、加拿大及紐、澳等地台僑所組成的海外助選團，5日特地來到台南市為民進黨總統候選人蔡英文及立委候選人林俊憲的選情加油助陣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲來自美國、加拿大及紐、澳等地台僑所組成的海外助選團，5日特地來到台南市為民進黨總統候選人蔡英文及立委候選人林俊憲的選情加油助陣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由150名來自美國、加拿大及紐、澳等地台僑所組成的海外助選團，5日特地來到台南市為民進黨總統候選人蔡英文及立委候選人林俊憲的選情加油助陣，一行人齊聚著名的湯德章紀念公園，前向路過的民眾致意拉票，氣氛相當熱烈。

林俊憲強調，選戰最後勝利的關鍵就是激發支持者出來投票，全黨目前已經完全動了起來。

▲來自美國、加拿大及紐、澳等地台僑所組成的海外助選團，5日特地來到台南市為民進黨總統候選人蔡英文及立委候選人林俊憲的選情加油助陣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

舊稱大正公園、民生綠園的湯德章紀念公園，是紀念228事件受難者湯德章律師的公園，也是台南市七路交匯人潮、車流密集的圓環。從海外各地齊聚而來的台僑150人助選團，特別在2020大選最後一週的關鍵衝刺期，選擇到「湯德章紀念公園」這個深具歷史意義的點為林俊憲加油打氣。台僑人士今天沿著台灣文學館側圓環弧線一字排開，向路過的人車推薦林俊憲，並且高呼蔡英文、賴清德、林俊憲凍蒜，高昂氣勢讓人振奮。

▲來自美國、加拿大及紐、澳等地台僑所組成的海外助選團，5日特地來到台南市為民進黨總統候選人蔡英文及立委候選人林俊憲的選情加油助陣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林俊憲表示，他過去在美國唸書時就參與了海外民主運動，擔任黨的發言人及立委時，也曾多次到海外巡迴演講並參加營隊，海外的朋友們不遠千里而來，讓他特別感動且高興，他們離台灣這麼遠卻又這麼真心愛台灣，讓人動容。

林俊憲也強調，最後幾天衝刺期就是要激發所有支持者出來投票，目前全黨都已動起來，蔡英文與賴清德兩人已分頭並進，台南除了今天大型造勢活動之外，6日及8日還有兩次車隊大遊行，民進黨除了要贏得總統大選，國會也要過半，投票率就是真正的關鍵所在。

▲來自美國、加拿大及紐、澳等地台僑所組成的海外助選團，5日特地來到台南市為民進黨總統候選人蔡英文及立委候選人林俊憲的選情加油助陣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

海外助選團除了有總統府國策顧問田詒鴻擔任發起人之外，民進黨美西黨部主委許維鈞等人也都協助並全程陪同。他們都表示大家參與的熱情比往年更加強烈，希望小英總統能順利連任、國會過半且繼續推動轉型正義。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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