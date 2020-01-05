藍營稱被「查水錶」 林飛帆怒嗆：造謠、傳遞假訊息不用負法律責任嗎？

記者蔣婕妤／台南報導

2020總統立委大選進入最後倒數6日。總統蔡英文及民進黨黃金周造勢全面展開，5日下午在台南先舉辦「勇敢自信 護台同行」台南永康晚會。面對國民黨不斷嗆民進黨「查水錶」，民進黨副秘書長林飛帆致詞時痛批，難道造謠傳遞假訊息不用負法律責任嗎？

蔡英文「勇敢自信 護台同行」台南永康晚會5日下午在台南登場，預計吸引超過10萬支持者同場相挺。包含民進黨副秘書長林飛帆、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、副總統候選人賴清德、總統蔡英文都會到場。





▲蔡英文「勇敢自信 護台同行」台南造勢，林飛帆。（圖／記者黃國霖攝）

林飛帆致詞時表示，這是一場政治文化的選戰，選戰開打一來，對手不斷的抹黑、造謠、攻擊，不過，民進黨不會被打敗，「夠了！造謠、攻擊、抹黑，都沒辦法阻止我們過去三年半的努力！沒辦法阻止我們持續壯大台灣！」

林飛帆提到，反滲透法剛通過，對手卻還是持續不斷的攻擊，持續不斷繼續造謠，稱有很多民眾被約談，被調查，他們說這是查水錶。林飛帆說，他想問，難道造謠、抹黑、傳遞假訊息不用負擔法律責任嗎?

林飛帆強調，民進黨這三年半來，包含長照、托幼、經濟等各方個面都在持續建設，未來也會更堅強、更打拼，這樣才能對得起台灣人民。最後六天了，呼籲支持者一起用盡力氣一起加油，一起打一場典範級的選戰。