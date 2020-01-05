「抹黑布條是不是民進黨做的？」張嘉郡：希望蔡英文總統全力打擊假消息

圖、文／張嘉郡競選辦公室提供

雲林縣第一選區立法委員候選人張嘉郡今（5）日在土庫鎮民代表會主席張維心，以及鎮民代表洪小龍的陪同下，趁總統蔡英文至雲林縣土庫新興城隍廟為蘇治芬站臺時前往陳情，針對雲林縣出現許多抹黑布條表達抗議，希望蔡英文身為總統應全力打擊假消息，而不是說一套做一套。

張嘉郡表示，近來雲林大街小巷出現許許多多抹黑她與韓國瑜支持「一國兩制」的布條，她已經循法律程序提告，事實上，她與韓國瑜多次表明堅決反對一國兩制，但還是有人刻意布條抹黑，這就是選舉奧步。

張嘉郡指出，民進黨台北市議員張茂楠日前在政論節目中提到，該布條是有人操作，且民進黨雲林縣黨部已經說明其布條並非民進黨製作懸掛。因此張嘉郡要藉著蔡總統來到雲林參拜媽祖的機會，再次詢問這條「一國兩制」的抹黑布條，是否為民進黨雲林縣黨部製作與懸掛？張嘉郡表示，請蔡英文總統與民進黨不要閃躲問題，更不要在城隍爺與雲林鄉親面前說謊，請直接回答這條布條到底是不是民進黨做的？

張嘉郡也進一步表示，日前已經檢舉這條布條是黑函，案件也已經移送地檢署，因此她呼籲全台正義之士以及雲林鄉親一起下架這條黑函布條，下架後把這條布條送到派出所「保全證據」，也請大家若是看到有人懸掛，請拍照或錄影存證，因為懸掛者都是現行犯，都要法辦。

張嘉郡強調，自己熱愛的國家就是中華民國，堅決反對一國兩制。蔡總統說假消息傷害台灣的民主，結果民進黨在雲林從候選人到縣黨部都用假消息來抹黑、抹紅她，用奧步打選戰，她表示，蔡總統來雲林輔選蘇治芬這麼多次，就是為了守護這種出奧步與放假消息的候選人、守護假消息與奧步嗎？請蔡總統不要雙重標準，請出來主持公道，否則就是說謊。