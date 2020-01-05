黃金週新竹掃街衝選情　高虹安：郭台銘盼參加民眾黨選前之夜

▲民眾黨不分提名人吳欣盈、高虹安掃街。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台灣民眾黨「全台大眾走」活動5日前進新竹市，不分區立委提名人蔡壁如、高虹安、吳欣盈等人皆出席。高虹安受訪時表示，鴻海董事長郭台銘有提出希望可以參加民眾黨的選前之夜，不過行程需要細部規劃，他還有立委候選人李縉穎的選區要跑選前之夜。

特別的是，吳欣盈特地到新竹，向民眾發放春聯，更以台語熱情與民眾寒暄，吳欣盈說，大部分民眾都蠻友善的，大家週末在廟會聚集，有人願意聽，支持柯文哲、民眾黨都很好，「那不行的話，這是民主國家，就是謝謝」。

▲吳欣盈與柯媽打招呼。（圖／記者楊亞璇攝）

除了「全台大眾走」，民眾黨晚間將在新竹市北大停車場舉行造勢晚會，黨主席柯文哲將與大眾走不分區提名人會合，展現團結氣勢。蔡壁如強調，新竹是柯文哲的故鄉，一定要來，柯媽媽也一起拜拜祈福，晚上柯媽媽、柯爸爸都會到，「我們的驚喜就是民眾」。

此外，蔡壁如表示，明天會在黨部召開記者會，將針對反滲透法進一步說明。不分區立委提名人張其祿補充，反滲透法在立法過程不完備，要怎麼去定義叛國，法制上誰是主管機關、有哪些要件都須釐清，週一會召開有關反滲透法的記者會。

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