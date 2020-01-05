國民黨：蔡英文下公文逼績效　國家機器對準人民「扼殺言論自由」





▲國民黨「下公文，逼績效。你沒有扼殺言論自由嗎？」記者會。（圖／國民黨提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

國民黨5日上午召開「下公文，逼績效。你沒有扼殺言論自由嗎？」記者會，會中提出警局公文佐證，警方確實以獎懲績效逼迫基層員警查處網路假訊息，警政署先前的否認全然是謊言。韓國瑜全國競總副總幹事周錫瑋拍桌怒斥，號稱最維護言論自由的蔡英文總統，事實上卻最扼殺人民言論自由，應該出面給全民一個交代！

國民黨副發言人洪于茜表示，昨天才有數十位民眾站出來指控被檢警「查水表」的經歷，社會大眾都質疑，為何警員要如此急迫辦案？國民黨今日拿出警察機關的「查處網路假訊息工作細部執行計畫」，其中竟然還有獎懲辦法，執政者把國家機器對準人民，權力無限上綱，令人噁心。

周錫瑋指出，被查水表的民眾成千上萬，有警察同仁看不下去，不願意違法辦案，因而提供相關訊息。基層警察不知假消息與言論自由的區別，但在上面壓力下被迫辦理。且若相關單位做不好，將「視情節追究分局長、偵查隊隊長督導不周責任，並檢討調整主官（管）職務」，相當嚴重，也因而經常出現警察跨區辦案，高雄辦到台北、雲林辦到新北等情形，都是因為怕被懲處而搶業績。

周錫瑋強調，希望檢警調單位三天內公布，到底發出多少對國人查水表的傳票？內容為何？應讓全民瞭解。他並拍桌怒斥，蔡英文總統號稱維護言論自由，事實上卻嚴重侵犯人民言論自由，應該出面說明！

台北市議員游淑慧指出，各地警局是依照警政署108年5月17日警署刑偵字地1080002594號函「查察賄選及查處網路假訊息工作執行計畫」而各自訂定細部執行計畫，台北市警局同樣也有執行計畫，但要請問警政署，為何要把查賄選與假消息放在同類，甚至在獎懲上還予以相同比重？

周錫瑋說，依據該公文，在查假消息獎勵方面，與查賄選的獎勵核分相同，都是10分，質疑對於所謂「假消息」沒有任何定義，導致警察機關全憑心裡認定而發傳票。台北市議員羅智強也批評，查賭博案件與查選舉假消息都是10分，但這兩件事相同嗎？在網路上罵執政黨，為何與簽賭同罪？

游淑慧認為，如今全國員警都在搶業績，達到績效有獎勵，查假消息的得分如同查賄選、查暴力、查賭盤，相比之下，員警當然選擇在辦公室上網查所謂假消息更為輕鬆，警政署的做法不但擾民且擾警，員警全力搶業績，還有力氣維護社會治安？

此外，游淑慧質疑，警政署到去年十二月的成績，偵辦假訊息方面，「攻擊政治人物」類別被查處最高，達173件，請警政署說明這173件中，是攻擊那些政治人物？是蔡英文還是韓國瑜？是否攻擊蔡英文的假訊息就會立刻被辦？對於韓國瑜的抹黑卻視而不見？

羅智強抨擊，馬英九、陳水扁執政時有如此撲天蓋地查水表嗎？台灣何時變成查水表共和國？蔡英文應說明；對於警政署日前接連發佈數篇新聞稿，強調自己沒有行政不中立，沒有下公文逼績效，警局的公文證明警政署公然說謊，他將告發警政署新聞稿明顯就是赤裸裸的假消息！請警政署先辦自己！