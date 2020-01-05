雨刷夾紅單氣PuPu！違停男囂張嗆聲　「剪刀腳襲警」下場很淒慘

▲黃姓男子違停還嗆警、襲警，遭到法官依侮辱公務員罪，判2個月，妨害公務執行罪，3月，應執行4個月，易科罰金12萬元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

一名違規停車車主不滿遭夾紅單，竟對警察辱罵「靠北三小」、「你他媽的又再噴，幹ｘ娘」，還使出「剪刀腳」攻擊。法官認定車主違停情事明確，譴責其行徑囂張，目無法紀，並依侮辱公務員罪，判2個月，妨害公務執行罪，3月，應執行4個月，易科罰金12萬元。

新竹黃姓男子2019年11月間傍晚於新竹市某路口違規停車，被民眾向警方檢舉，陳姓警員接到通知後前往現場，陳警鳴笛找車主移車未果，只好開了1張罰單夾在雨刷上便離開。

沒想到黃男取車時看到罰單氣炸，打電話要求陳姓警員到場說明，員警騎著警用機車抵達後，卻被黃男質問「為何不能這樣停？其他違停有沒有也比照開單？」陳警向他解釋，黃男因違規將車輛停在路口及車道範圍，而其他車主並未違規，黃氣無法接受解釋，氣得怒罵對方「靠北三小」、「你他媽的又再噴，幹ｘ娘」。

陳警見黃男情緒失控，正準備壓制逮捕他時，未料黃男「先下手為強」直接以「剪刀腳」夾住警員腿部導致對方受傷，直到其他支援警力抵達才將黃男逮捕。

法官檢視違停照片，發現該處是車道，黃車停在紅線上，違停情事明確，而黃男違停遭開單，第一時間竟不是移車，反而打電話要求警員到場，繼續違規停車，可見黃男遵守交通法規意識薄弱，視大眾交通安全無物。

且陳警到場後先鳴笛試圖勸導移車，是因黃男未移車才開單，到場後也一一答詢對方疑問，但黃男卻叫囂辱罵，行徑囂張，目無法紀，欠缺對他人基本尊重，縱使對員警執法過程有異議，也應採取合法途徑解決，而非以暴力妨害員警執行公務，因此法官依侮辱公務員罪，判2個月，妨害公務執行罪，3月，應執行4個月，易科罰金12萬元。

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