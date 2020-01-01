醉男小便踹警車！慘遭「辣椒水反擊」壓制　嗆辣女警：好好跨年，你惹事？

▲高雄市一名陳姓男子酒後竟踹警備巡邏車。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

開心慶祝跨年卻慘進警局！高雄市1日凌晨傳出酒後鬧事，一名陳姓男子在KTV門口以腳踹警車，正好被巡邏員警發現並上前制止，不過男子卻對員警大聲咆哮，警方便朝陳男噴灑辣椒水並帶回派出所，訊後依妨害公務罪移送法辦。

▲員警向鬧事民眾噴辣椒水。（圖／記者許宥孺翻攝）

事情就發生在1日凌晨2點35分，五甲派出所員警值勤時，發現一名40歲陳姓男子在路邊隨意小便，還以腳踹警用巡邏車，立即上前制止，而陳姓男子不僅不聽勸甚至還對大聲嗆警，引起路人圍觀。

警方立即對陳姓男子噴灑辣椒水將他壓制在地，同時快打警力也趕到現場驅散圍觀民眾，原本跟著嗆警的酒客，聞到辣椒水氣味也瞬間安靜，還有人也被辣椒水噴到，拿出濕紙巾不斷擦臉。最後警方挾優勢警力，將圍觀民眾驅離，而鬧事的陳姓男子則是被女警上銬，因陳姓男子不斷反抗，讓女警無奈地喊，「好好跨年，你惹事？」

▲被辣椒水噴到的民眾拿濕紙巾擦臉。（圖／記者吳奕靖攝）

警方表示，陳姓男子酒測值高達1.02，因從KTV喝酒出來後，看到警車不以為意，便上前踹車，警車右前方車門不僅被踹髒，甚至還有幾處凹洞，訊後依妨害公務罪移送法辦。

▲一陣扭打後，現場殘留鞋子和濕紙巾。（圖／記者吳奕靖攝）

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