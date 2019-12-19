「一腳踹爆玻璃門」大鬧派出所　國安局軍官3萬交保

記者羅志華／台北報導

國安局陳姓軍官與友人於12月19日凌晨，在北市信義區夜店與人發生肢體衝突，三張犁派出所員警獲報到場時，陳姓軍官友人不服警方取締，竟出拳襲警，隨即被壓制帶回派出所，隨行的陳姓軍官到了派出所後，疑似「還在醉」，竟出腳踹破派出所大門，警方依妨害公務移送北檢，陳姓軍官於下午3時許以3萬元交保，離開對記者提問皆低調不回應。

▲國安局陳姓軍官與友人於19日凌晨，在信義區夜店與人衝突，不料他陪友人到派出所，竟僅因被擋在外面，就一腳踹破玻璃門，被警方依妨害公務移送，並以3萬元交保。（圖／記者羅志華攝）

警方表示，19日凌晨到場時，立即控制場面並勸說雙方趕緊離開，不料陳姓軍官的朋友依舊火大，竟揮拳毆打員警，警方立刻將他壓制在地，並上銬帶回，陳姓軍官也義氣相挺，全程陪同；但當警方為了隔離訊問毆警友人，請陳姓軍官先在派出所外等待時，他竟大聲咆哮、一腳踹破三張犁派出所玻璃門，隨即遭到逮捕。

警方對陳姓軍官實施酒測，數值竟高達0.7毫克，依規定對他上銬保護管束，拘留一夜後，警方連絡國安機關查證後，確認陳男是國安局軍官，隨即連絡台北憲兵隊到場處置，並於早上9點，依妨害公務、毀損等罪移送北檢，北檢訊問後諭令陳男3萬元交保。

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