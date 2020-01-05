醉男對警動粗辱罵出庭裝傻　一句「殺警察」露餡判拘45天

▲男子酒後傷警辱警，遭依妨害公務罪判罰4萬5。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者李忠憲／台中報導

鄒姓男子酒後因停車糾紛推倒鄰居的機車，員警到場喝止，他竟對警方動粗，遭壓制上銬後還用三字經辱罵。鄒男雖辯稱當時沒戴眼鏡，不知對方是警察，但密錄器會說話，錄到鄒男嗆說「不要讓我殺警察喔」，依妨害公務罪判拘役45日，易科罰金4萬5千元，全案可上訴。

判決書指出，家住霧峰區的某巷內的鄒姓男子，2019年10月12日深夜11點多，酒後與林姓鄰居因為停車糾紛發生口角。大發雷霆的鄒男竟當場推倒林男孫子的機車，林男趕緊報警請求協助。霧峰警分局萬豐派出所獲報後，巡邏中的林姓警員立刻倒車處理。

只是，鄒男明知警察來了，竟不理會勸阻，還動手揮打林員，造成他右手腕、左手肘、左膝擦挫傷，還拍落林員的密錄器。林員立刻已妨害公務現行犯將他壓制上銬，鄒男竟還罵警察三字經，經酒測酒精濃度達0.48毫克，遭警依妨害公務罪嫌送辦，傷害及毀損部分未提告。

鄒男雖向法官坦承確實有出手揮打林姓警員，並以「幹你娘」辱罵警員，但矢口否認妨害公務及侮辱公務員。他辯稱，自己有近視，當時沒有戴眼鏡，所以看不清楚靠近的人是警察。

承審法官從林姓警員證詞及勘驗密錄器畫面，發現鄒男聽到林員出聲喝斥後，就走向林員，當時他還有戴眼鏡。鄒男之後出手揮打林員，導致密錄器掉落，隨即遭林員制伏，臉上已經看不到眼鏡。鄒男隨即罵說「你們兩個壓不住就對了啦！幹你娘勒」、「你給我放開喔，等一下不要讓我殺警察喔」。

法官據此認為，鄒男早知道林員是警察，依妨害公務執行罪判拘役40日，侮辱公務員罪拘役10日，應執行拘役45日，可易科罰金。

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