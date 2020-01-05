周星馳合體吳孟達？韓國瑜分身客串「相似度100%」　網嗨炸：笑起來超像

記者黃可昀／綜合報導

周星馳和吳孟達要拍新電影？YouTube頻道「哈囉樓主Lucid Film」3日上傳一段影片，自稱新店周星馳、景美吳孟達的兩人合體在宣傳新戲，開頭就親切地向觀眾問候，招牌笑容簡直和本尊一模一樣，完美重現了年輕版的兩位巨星，甚至還請到激似總統候選人韓國瑜的嘉賓，讓影片短短3天就超過4萬人觀看。

影片提到，這群人是來自一個私人Line群組，大家的職業五花八門，像是油漆工、外送員、超商店員等等，這些人都有個共同特色，就是「都長得很像明星」。影片安排了神似梁家輝的演員來訪問韓國瑜分身，兩人幾乎都和本尊長得完全一樣，讓網友們看得瞠目結舌，直呼「這也太像了吧！是我的錯覺嗎？」

影片一出就引發網友熱議，大家都認為影片中的演員實在和本尊太像了，不太像是模仿，根本是請到本人來客串，對此「哈囉樓主Lucid Film」回應，「這是Deep Fake技術製作的」，其實影片中出現的人臉部都有經過後製合成，並非他們真的長得和本尊一樣。

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雖然「哈囉樓主Lucid Film」說明這只是後製而成的影片，但高超的剪輯技術仍吸引大批網友留言，「這個周星馳好像年輕的時候喔...百分之99像笑起來超像」、「這....長得也太像了吧」、「這一定做很久，辛苦了」、「一直有換臉app的錯覺！」

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