韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」　蔡英文：離譜的言行請道歉！

▲總統蔡英文弔唁黑鷹失事罹難者。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

黑鷹墜機事件造成8死悲劇，藍綠陣營紛紛暫停競選活動為罹難者哀悼。國民黨總統候選人韓國瑜4日已恢復競選行程，5日於桃園出席造勢大會時，卻稱中華民國建軍史沒有發生過最高軍官、一口氣罹難，「我們的國運不昌隆，問台灣是中邪了嗎？」

對此，總統蔡英文5日在臉書發文譴責，「不應該一再消費台灣人民的傷痛，作為選舉抹黑的題材，那對逝者是最大的不敬，也是對生者最殘忍的傷害。」

蔡英文表示，當國人為國軍將士的殉職全民一體、同感哀傷的時刻，韓國瑜市長卻用「台灣中邪了、國運不昌隆」這樣的話語來消費將士的犧牲，相信全體國人都無法接受這樣的話語，而同感憤慨。

蔡英文說，台灣的國運，一直都繫於2300萬全體國人的共同努力、團結奮起。我也要說，台灣的未來，絕不能有一個失格的領導者，會用輕蔑失格的語言，來消費踐踏人民的傷痛，造成台灣社會的紛擾不止、國家的前景堪憂。韓市長離譜的言行，應該深切反省，向家屬、國軍與國人道歉。

競辦發言人廖泰翔表示，這麼多位國軍將士的殞落，是國家重大損失，韓國瑜這種輕蔑、失格的語言，恐怕才是這個國家最不祥的記號。而韓國瑜卻把這樣的不幸，用「台灣中邪了」這種政治語言消費，不僅不恰當，也是嚴重的失言，呼籲韓市長、團隊應該對這樣的不當發言向國軍、國人道歉。

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