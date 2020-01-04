　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

把握週末好天氣！周三冷氣團來襲「低溫探14度」　東北轉局部雨

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼觀光,觀光客,國旅,旅遊,旅客,陸客。（圖／記者李宜秦攝）

▲周末各地天氣穩定，適合出外郊遊。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

今（4）日天氣穩定，白天各地高溫24到26度，整體舒適偏暖。中央氣象局表示，好天氣將一路持續到下周二，僅夜間、清晨有局部地區受輻射冷卻影響，會有14度低溫，到了下周三起東北季風增強，有機會達冷氣團強度，低溫將下探14度，北、東局部地區有雨。到下周五減弱，選舉日全台都將是涼爽舒適的天氣型態。

氣象局預報員官欣平表示，好天氣將一路持續到下周二，僅東半部有零星降雨，各地多是多雲到晴，主要注意日夜溫差，白天高溫約24到26度，晚上低溫15到18度，另夜間受輻射冷卻影響，局部地區會有14度低溫。

請繼續往下閱讀...

▲▼冬季,秋天,冷空氣,冷氣團,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲下周三起變天。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

官欣平表示，下周三（8日）起東北季風增強，強度接近大陸冷氣團，有機會升級為冷氣團，北台灣低溫約14到15度、中南部約16到17度，北部白天高溫僅剩20度，較目前下降約5度，且迎風面北部、東半部會有局部短暫降雨，其他地區則為多雲到晴。

官欣平指出，下周五（10日）後東北季風影響減弱，氣溫回升，北台灣白天高溫約略回升至22度、中南部約24到26度，下周六也就是選舉日當天，白天天氣穩定，民眾可放心外出投票。

ET快訊
子瑜被他亂摸「嚇到表情驚恐」　男粉絲露臉謝罪了！
伴娘罹癌掉髮被踢出名單　新娘怨「畫面不好看」：光頭令人分心
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

降落前旅客砸餐盤推傷空服員　長榮航空：驗傷提告保員工權益

存46萬送初戀出國留學！綠光男「撞見她結婚」慘成ATM　14年後復仇帥炸

把握週末好天氣！周三冷氣團來襲「低溫探14度」　東北轉局部雨

福灣巧克力被日本阪急冠上「中國」2字！創辦人說話了...

田埂撿到1千塊「少了紅包袋」　單身哥po哀怨文...網虧：晚上託夢打槍你XD

SARS再起？陸港頻傳肺炎重症　疫苗大廠生產線升級備戰中

超夢幻「星空光牆」陪伴入眠！台中歌劇院夜宿體驗　首批「房客」5星評價

保費估漲5%！儲蓄險7／1起將「細分年齡層」逐一提高死亡保額

早餐店三明治「有肉有菜」卻不貴！他問：利潤低為何還要早起做　內行說話了

每次僅半小時！萬華嬤上課徵司機...順路載「21天多賺4500」　網喊：兼差囉

蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

Jasper一舉動護弟弟超暖　網友：以後一定是好哥哥

「1背包+1機車」成最美回憶！80歲高雄阿嬤：人生最瘋狂的18天

7天記錄下博美與小奶貓的奇遇　超療癒互動❤從陌生人→黏踢踢

Jasper見陳小春鬧小脾氣秒撒嬌　頭蹭爸爸手臂：好喜歡你～～

社會觀念讓「媽媽」這2字好沉重 他嘆：誰說小孩就是媽媽的使命

降落前旅客砸餐盤推傷空服員　長榮航空：驗傷提告保員工權益

存46萬送初戀出國留學！綠光男「撞見她結婚」慘成ATM　14年後復仇帥炸

把握週末好天氣！周三冷氣團來襲「低溫探14度」　東北轉局部雨

福灣巧克力被日本阪急冠上「中國」2字！創辦人說話了...

田埂撿到1千塊「少了紅包袋」　單身哥po哀怨文...網虧：晚上託夢打槍你XD

SARS再起？陸港頻傳肺炎重症　疫苗大廠生產線升級備戰中

超夢幻「星空光牆」陪伴入眠！台中歌劇院夜宿體驗　首批「房客」5星評價

保費估漲5%！儲蓄險7／1起將「細分年齡層」逐一提高死亡保額

早餐店三明治「有肉有菜」卻不貴！他問：利潤低為何還要早起做　內行說話了

每次僅半小時！萬華嬤上課徵司機...順路載「21天多賺4500」　網喊：兼差囉

成本120元↓！專家授「cp值超高」海鮮燉飯作法...15分鐘秒完成

「反1450」蘆竹貪食蛇遊行　陳根德籲選民支持重返立院

夏宇童忍骨裂台上高歌　談「好朋友」孫協志洩過年計畫

中職／婉拒樂天邀約　黃欽智：待遇條件有落差

音樂人岳母一句話...越洋大力推薦　許富凱將為八點檔獻聲！

張若凡暖被四分衛阿山擺渡...驚喜宣布辦「免費音樂會」！

子瑜被他亂摸「嚇到表情驚恐」！　大陸男粉絲露臉謝罪：只是想要她收我的花

臉書PO「他會X交自己」　男氣炸提告：假消息！…雇主女兒慘罰3萬

爛番茄大好評！布麗拉森「捲髮新造型」詮釋真實英雄　歐巴馬列年度片單

心痛！幼鯊遭惡人圍捕凌虐「踹下巴玩自拍」...慘死沙灘上

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

生活熱門新聞

張國煒：為何將領全坐同架直升機

建中、松山雙胞胎交換制服上課　 結果GG

張國煒評黑鷹　國防部回應了

黑盒子資料出爐！動力正常卻下沉

黑鷹墜毀「101被洗版拜託」　晚上真的辦了

乘客打空姐！降落前離座摔餐還推人

託友買二手車「行動蟑螂基地」出土

每小時最多120顆！流星雨周六大爆發

張國煒親上火線「不喜歡我道歉！」

冷氣團發威「極度低溫8℃」　下波冷氣團報到時間曝

黑鷹墜毀　「機械、氣候因素」8成排除

菜鳥收兵單在斗煥坪！網喊爽老鳥卻苦笑

埃及聖䴉爆量霸佔台灣！林務局曝獵殺成果

捐款箱一捲千鈔　店員曝…被迫捐款真相

更多熱門

相關新聞

大陸冷氣團減弱，今日天氣逐漸暖和，中央氣象局表示，好天氣將一路持續到下周二，不過西半部早晚溫差大，高溫可達26度、低溫最低下探14度，新竹、苗栗沿海空曠地區低溫可能僅剩11度。下周三、四北部與東半部再受東北季風影響，高溫下降至18度、低溫約14度。

元旦繼續冷！今晚低溫探14度

元旦繼續冷！今晚低溫探14度

73年來最熱！今年均溫破新高

73年來最熱！今年均溫破新高

雨襲全台！下波冷空氣跨年夜急凍14°C

雨襲全台！下波冷空氣跨年夜急凍14°C

冷氣團南下中！明晨2地區探10°C

冷氣團南下中！明晨2地區探10°C

關鍵字：

天氣變天好天氣

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

自拍路人亂入比YA…仔細看竟是「野生TWICE」

張國煒：為何將領全坐同架直升機

後悔買透天！　宮廟每個月「準時來收保護費」

李興文兒子又出包！1支影片踩雷恐罰500萬

黑鷹8死招魂！正駕駛爸悲痛：以兒子為榮

建中、松山雙胞胎交換制服上課　 結果GG

馮提莫到底多高？網一看「路人側拍照」傻眼：這是120吧

總長兒招魂擲2筊無果　夫人上前喊話秒擲聖筊

騎車見柴站路邊　3分後躺路中央

下面怪怪！她照X光驚見「樂高」塞滿肚怒譙：老不修

日女星大賣場露蜜桃？鬆垮過膝靴「像褲子脫一半」

轉戰富邦　吳俊良聊心路歷程

超狂女子監獄1年「上百人懷孕」！

曹進平病床上哭了　哽咽還原現場

更多

最夯影音

更多
蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！

蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！
蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面