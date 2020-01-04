把握週末好天氣！周三冷氣團來襲「低溫探14度」　東北轉局部雨

▲周末各地天氣穩定，適合出外郊遊。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

今（4）日天氣穩定，白天各地高溫24到26度，整體舒適偏暖。中央氣象局表示，好天氣將一路持續到下周二，僅夜間、清晨有局部地區受輻射冷卻影響，會有14度低溫，到了下周三起東北季風增強，有機會達冷氣團強度，低溫將下探14度，北、東局部地區有雨。到下周五減弱，選舉日全台都將是涼爽舒適的天氣型態。

氣象局預報員官欣平表示，好天氣將一路持續到下周二，僅東半部有零星降雨，各地多是多雲到晴，主要注意日夜溫差，白天高溫約24到26度，晚上低溫15到18度，另夜間受輻射冷卻影響，局部地區會有14度低溫。

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▲下周三起變天。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

官欣平表示，下周三（8日）起東北季風增強，強度接近大陸冷氣團，有機會升級為冷氣團，北台灣低溫約14到15度、中南部約16到17度，北部白天高溫僅剩20度，較目前下降約5度，且迎風面北部、東半部會有局部短暫降雨，其他地區則為多雲到晴。

官欣平指出，下周五（10日）後東北季風影響減弱，氣溫回升，北台灣白天高溫約略回升至22度、中南部約24到26度，下周六也就是選舉日當天，白天天氣穩定，民眾可放心外出投票。