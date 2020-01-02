早出晚歸注意保暖！白天回暖晚上又冷⋯西半部早晚溫差達12°C

▲西半部早晚溫差大。（圖／記者周書羽攝）

記者李宜秦／台北報導

大陸冷氣團減弱，今日天氣逐漸暖和，中央氣象局表示，好天氣將一路持續到下周二，不過西半部早晚溫差大，高溫可達26度、低溫最低下探14度，新竹、苗栗沿海空曠地區低溫可能僅剩11度。下周三、四北部與東半部再受東北季風影響，高溫下降至18度、低溫約14度。

今（2）日白天以後冷氣團減弱，環境風場逐漸轉為偏東風的天氣型態，各地氣溫略有回升，北部及東北部可以回升到23、24度，中南部及花東地區約24、25度，天氣上來說由於水氣較減少，只有迎風面東半部地區有零星降雨。

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▲下周三起東北季風再增強。（圖／記者周書羽攝）

氣象局預報員陳伊秀表示，今日起至下周二天氣穩定，各地高溫約25到26度，不過西半部必須注意早晚溫差較大，清晨、夜晚低溫約僅14到17度，明（3）日清晨新竹、苗栗沿海空曠地區低溫可能僅11度，中南部在清晨時段也易有局部霧發生。

陳伊秀表示，下周三（8日）起東北季風增強，各地高溫下降，北部約20度、中部22到23度、南部25到26度、東部20到21度；低溫部分北、東、中部以北約14到15度，其他地區則約16到18度。

陳伊秀指出，東北季風將於下周五（10日）減弱，維持一天溫暖天氣後，下周六、也就是選舉（11）日，東北季風再增強，北部、東半部受其影響，低溫也約14度左右，不過目前仍無法確定是否降雨，屆時若有下雨，溫度感受可能會更低。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，短期內北方並沒有明顯冷空氣南下，且菲律賓東邊的高壓(反氣旋)較為活躍，因此南方溫暖的空氣進來，造成冬季仍然有大暖的現象。不過，夜間仍然涼冷，還是要注意保暖。另當暖濕空氣遇上夜間較冷的地面時，也容易有平流輻射霧的出現。

▲未來一周天氣溫暖。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）