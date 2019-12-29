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雨襲全台濕2天！下波冷空氣報到　跨年夜「變天急凍14°C」最冷時刻出爐

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▲▼雨襲全台濕2天！下波冷空氣報到　跨年夜「變天急凍14°C」最冷時刻出爐 。（圖／中央氣象局）

▲巴逢颱風減弱為熱帶低壓，其雲系將北上影響台灣。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／綜合報導

雨來了！中央氣象局指出，第29號「巴逢」颱風（PHANFONE）已經減弱為熱帶低壓，受其雲系北移影響，29日全台都容易有短暫雨，且下雨範圍較大，東部有局部較大雨勢發生機率，預估將持續至下周，到了31日（下周二）跨年夜東北季風增強，由濕冷轉乾冷，尤其跨年夜至元旦清晨冷空氣達最強，元旦氣溫溜滑梯，低溫將再度下探14度。

氣象局觀測，巴逢颱風28日下午已經減弱為熱帶低壓，目前位在馬尼拉西方海面上，向西朝越南移動，未來強度持續減弱，但其中高層雲系將於入夜起北上影響台灣。29日全台容易有短暫雨，且下雨範圍擴大，其中東半部地區降雨持續，有局部較大雨勢發生機率，受下雨影響，各地高溫略降至約21度，早晚低溫約16度。

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▲▼雨襲全台濕2天！下波冷空氣報到　跨年夜「變天急凍14°C」最冷時刻出爐 。（圖／中央氣象局）

▲▼雨襲全台濕2天！下波冷空氣報到　跨年夜「變天急凍14°C」最冷時刻出爐 。（圖／中央氣象局）

▲▼雨襲全台濕2天！下波冷空氣報到　跨年夜「變天急凍14°C」最冷時刻出爐 。（圖／中央氣象局）

▲雨襲全台！下波冷空氣跨年夜「急凍14°C」 。（圖／中央氣象局）

預估濕涼天氣將持續至30日（下周一），東北季風增強加上南方雲系影響，氣象局表示，北部、東北部天氣逐漸轉涼，各地仍容易出現短暫降雨，中部以北及東半部下雨的現象較明顯。

氣象局預報，31日跨年夜至1月1日（下周三）東北季風影響，天氣由濕冷轉為乾冷，尤其跨年當天北台灣氣溫呈現一路下滑趨勢，白天高溫不到20度，其他地方也會下降一些。「跨年夜至元旦清晨冷空氣達最強」，屆時中部以北及東北部低溫將下探至14、15度，且各地仍有局部短暫雨，下半天中南部的雨漸停，轉多雲到晴，入夜後北部、東半部降雨也有機會趨緩。

天氣風險公司則分析，最新預報顯示，跨年時水氣會提早通過，受到冷氣團影響，各地在晚間會轉為「乾冷」的天氣，僅迎風面的基隆東北角還是有點雨。跨年夜降雨機率降低，但還是會很明顯的冷。至於2020的第一道曙光，可能只有在「中南部高山、墾丁」會比較有機會，東半部大部分地方雲量都比較偏多。

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