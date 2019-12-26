越晚越冷！冷氣團來襲明晨「2地區」暴冷探10°C　周末下雨熱區出爐

▲冷氣團南下越晚越冷，竹苗局部地區周四晚至周五清晨低溫探10度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

大陸冷氣團今（26）日晚起南下，各地越晚越冷，北台灣低溫約13-14度，其中，今晚至明日上午，在新竹、苗栗近山區及沿海空曠地區更可能有10度左右氣溫，氣象局也發布低溫黃燈示警。另外，周六晚起至下周一，受到南方雲系水氣影響，全台將由南往北開始降雨。

氣象預報員徐仲毅表示，今晚起大陸冷氣團南下，明天一整天到周六清晨溫度最低，北部、東北部低溫13-14度，中部15度，南部及花東16-18度，但在竹苗近山區及沿海空曠地區，因受地形影響，可能出現10度左右低溫，要特別留意。

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▲氣象局針對竹苗發布低溫黃燈，有出現10度低溫的機率。（圖／中央氣象局）

周五白天，新竹以北一整天偏冷，高溫不超過20度，中南部高溫雖有24-26度，但日夜溫差大，約相差10度之多，花東地區則為25-27度。但下雨情況僅迎風面北部、大台北地區會有局部飄雨。

周六冷氣團減弱，白天會有一小段空檔，下雨也趨緩，但周六晚起，受到中颱巴逢水氣北抬影響，全台將從南往北開始飄雨，周日、下周一中部以北及東半部地區將是下雨熱點。但氣象局也預估巴逢颱風在72小時之內，會迅速減弱成熱帶性低氣壓。

▲巴逢颱風水氣周六晚起北抬到台灣，屆時將從南往北轉雨，中部以北及東半部周日、下周一是下雨熱區。（圖／中央氣象局）

下周二、三，也就是跨年及元旦，又有一波東北季風增強影響，中部以北低溫14-15度，北部、東半部有局部短暫雨，但跨年夜到元旦雨會漸減少，中南部則為多雲天氣。

氣象局說，跨年夜由於西半部雲量多，若要送今年最後一道夕陽，得碰碰運氣，至於2020年元旦第一道曙光，東北角、恆春半島等地會飄雨，追到曙光機率低，中南部山區看見曙光的機率則相對較高。





▲晚起冷空氣南下，周五北部轉濕冷，各地明顯降溫。（圖／翻攝自天氣風險）

天氣風險則分析，今晚至周六清晨受到冷氣團影響，北部低溫將會下探14度，竹苗山區甚至有10-11度低溫的出現機會，基隆、大台北、宜蘭有短暫陣雨，雨勢以飄雨至毛毛雨為主；中南部氣溫也會明顯下滑，低溫15-17度。

周六冷氣團減弱，各地氣溫回升；但很快的到周六晚間，南方巴逢颱風的水氣向北飄散，周六晚間至周一上午，在台中以北、宜花東的降雨機會都相當高，全天都會有短暫陣雨，其他地方雲量也偏多。