73年來最熱！2019年均溫24.56度破新高　1～4月特別偏暖

▲今年均溫破新高。（圖／記者邱顯燁攝）

記者李宜秦／台北報導

熱出新高度！中央氣象局表示，2019年是1947年以來「最暖的一年」，回顧歷史資料，除超級聖婴隔一年的1987年外，其他最暖年的前10名都集中在 21世紀。其中今年1到4月特別偏暖，雨量則集中於梅雨季與夏季。不過氣象局提醒，冬季雖然偏暖，仍有低溫出現可能，民眾務必注意禦寒。

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▲2019年台灣均溫24.56度創新高，2017年的24.4度居次。（圖／中央氣象局提供）

氣象局表示，今年的氣溫除5月略偏涼外，其餘月份均偏暖，其中1月至4月的特別偏暖，全台年均溫約為攝氏24.56度，創下歷史新高。雨量方面集中於梅兩季及夏季，其中5月及8月兩量明顯偏多，其餘月份以接近正常或偏少為主,年累積總兩量除東南部明顯偏少，其他地區大致為正常至多雨為主，整體的年雨量接近正常。

▲今年1～4月特別偏暖。（圖／記者邱顯燁攝）

展望未來一季，目前熱帶太平洋的海、氣環境場接近正常，預測在2020年春季前仍以維持正常的機率較高。氣象局檢視該局及各國數值模式對未來一季的預報，研判2020年1至3月各地平均氣溫以偏暖至正常的機率較大，雨量則為正常至偏少。

氣象局提醒，每年1、2月是一年之中最冷的月份，冬季平均氣溫即使偏暖，仍有低溫出現的機會，須適時做好禦寒措施。另在梅雨期來臨前，中南部地區仍是枯水期。

此外，冬季大氣穩定，且常有境外污染物移入或境內污染物不易擴散，易造成空氣品質不佳，細懸浮微粒濃度偏高，敏感族群外出須注意採取防護措施。

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