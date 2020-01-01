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元旦繼續冷！今晚低溫探14度　明起喜迎6天好天氣

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▲▼天氣 低溫 大陸冷氣團 寒流。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今晚氣溫僅14度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，受大陸冷氣團影響，今（1日）晚到明晨氣溫仍低，約僅14到16度，新竹、苗栗局部地區可能出現11到12度低溫，中南部則有局部霧發生機率。明起冷氣團減弱，各地氣溫回升，北台灣高溫可達23度，好天氣將一路維持到下周二。

氣象局表示，受大陸冷氣團影響，今天白天北台灣高溫約18至20度，一整天偏涼，中南部白天高溫約23至25度；隨著水氣減少，今天桃園以南大致為多雲到晴，大台北及花東地區有時飄些雨，僅基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區仍有局部短暫雨。

請繼續往下閱讀...

氣象局預報員王品翔表示，今晚到明晨氣溫仍低，約僅14到16度，新竹、苗栗局部地區可能出現11到12度低溫，中南部則有局部霧發生機率。

▲▼大安森林公園,外傭,老人,練吉他學生,曬太陽,外國人,好天氣,小朋友,父母,盪鞦韆。（圖／記者湯興漢攝）

▲明起到下周二各地回溫。（圖／記者湯興漢攝）

王品翔表示，明天開始冷氣團減弱，各地氣溫升高轉為溫和天氣，明白天北台灣高溫可達23度、中南部26到28度、花東24到26度，好天氣將一路持續到下周二。

王品翔指出，下周三起東北季風增強，北部、東半部受影響，整體氣溫再轉涼，低溫約14到15度，也會有局部短暫降雨，而中南部低溫約16到17度，不過不會降雨。

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