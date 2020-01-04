邀請大師揮毫製版畫迎接庚子年　成美文化園精彩不間斷

▲成美文化園舉辦庚子年送春聯版畫活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

第八屆成美揮毫，延續去年在古厝成美公堂揮毫的復古氛圍，4日下午依舊在百年古厝成美公堂舉辦，現場準備750份的春聯與創意版畫，希望能將傳統的年節活動，重現與百年古厝當中，不僅延續春節傳統，更能活化歷史建築，打造中部最具年味、寓教於樂的文化園區。

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▲成美文化園舉辦庚子年送春聯活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

成美文化園總顧問陳慶浩表示，成美文化園舉辦春節活動，目的就是要傳承華人對於｢過年｣的優久文化，今年的揮毫活動邀請到鹿港墨寶吳肇昌大師，以及君承書法社-蔡隆樹、巫有信、張雯娜、洪見成四位老師，還有張慶發、施德昌、林麗娟老師等多位大師，要讓您近距離感受大級的現場創作，還能將獨一無二的春聯帶回家。

▲成美文化園舉辦庚子年送春聯活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

除了現寫現拿的春聯，現場也邀請到版畫名師黃美惠，特別設計了鼠年專屬圖案，是以成美文化園古厝、剪黏的圖案做發想，特別富有寓意，讓大家體驗DIY印製版畫，感受上油墨、印刷等樂趣！

陳慶浩說，庚子年成美好時令春節系列活動，從1月4號的成美揮毫開始，一路延伸到2月9號的元宵節檔期,除了成美揮毫之外，每週六日還推出「團圓節，搓平安圓」的搓湯圓體驗，希望可以提前營造過年團圓的氣氛，讓成美文化園成為中部最有年味的文化園區。

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