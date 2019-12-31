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迎接2020年　嘉藥辦歲末迎春喜揮毫活動

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▲嘉南藥理大學舉辦『聖誕迎春喜揮毫、墨香揚德福嘉藥』春聯揮毫活動，邀請到高齡95歲的書法國寶大師王錫圭，與連通賢等5位書法名家蒞校揮毫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學舉辦『聖誕迎春喜揮毫、墨香揚德福嘉藥』春聯揮毫活動，邀請到高齡95歲的書法國寶大師王錫圭，與連通賢等5位書法名家蒞校揮毫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為迎接2020年的到來，嘉南藥理大學舉辦『聖誕迎春喜揮毫、墨香揚德福嘉藥』春聯揮毫活動，邀請到高齡95歲的書法國寶大師王錫圭，與連通賢等5位書法名家蒞校揮毫，為嘉藥師生書寫春聯及品德佳句，透過書法大師們沉穩端正筆風，傳遞品德教育的重要性，現場熱鬧踴躍的氣氛，營造了濃濃的年節氣息。

▲嘉南藥理大學舉辦『聖誕迎春喜揮毫、墨香揚德福嘉藥』春聯揮毫活動，邀請到高齡95歲的書法國寶大師王錫圭，與連通賢等5位書法名家蒞校揮毫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動邀請到書法名師王錫圭老師是台灣著名國寶級書法家，今年高齡95歲的錫圭老師和藹可親、妙語如珠，與現場師生互動熱絡，雖然已屆高齡，書法寫作上仍揮翰成風、恣意揮灑，其超凡脫俗的字樣更讓嘉藥師生讚嘆且興奮不已，到場排隊領取大師墨寶的人龍絡繹不絕，而錫圭老師也一一為其書寫，大家心滿意足拿到喜愛的墨寶。

這次喜迎新春書法活動，不僅有國寶大師王錫圭老師現場揮毫，學務處與書畫社也特別邀請文藝界頗負盛名的連通賢、陳金宏、張圭嫻及郭雅青等4位書法一同到場共襄盛舉，嘉藥校長陳鴻助親臨會場與5位書法家致意並共同揮毫，陳校長與錫圭老師兩人相談甚歡，大師現場揮毫「平安喜樂」致贈校長。現場也準備書法器具供師生體驗寫春聯，讓同學展現不凡創作功力，寫下新年新希望，除了提前感受年節氣氛外，也為校園帶來一抹新春氣息。

▲嘉南藥理大學舉辦『聖誕迎春喜揮毫、墨香揚德福嘉藥』春聯揮毫活動，邀請到高齡95歲的書法國寶大師王錫圭，與連通賢等5位書法名家蒞校揮毫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥對學生的品德教育推廣向來都非常重視，本年度已陸續辦理「品德教育潮T、帽設計比賽」、「嘉藥傳愛」攝影比賽及名人講座等活動，並將優秀作品製作成祈福卡片，配合新春活動掛置全校各處聖誕樹上，也祝福全校師生新春愉快、平安喜樂。此次活動敦請書法名家，透過書寫品德金句以闡述品德教育的重要性，師生共同參與來提升校園良善的品德觀念，為今年品德教育立下完美的里程碑。

嘉藥校長陳鴻助表示，很高興參加學務處與書畫社辦理的品德教育『歲末迎春喜揮毫、墨香揚德福嘉藥』活動，而能邀請到國寶級大師王錫圭及連通賢等5位老師更是嘉藥的榮幸，藉由書寫春聯納祥祈福，傳遞心正行善的意義，這就是品德教育宗旨，也藉本活動祝福蒞校5位貴賓及全校師生鼠年行大運，新年快樂。

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