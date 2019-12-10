　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「謝平安」系列報導1／睽違20年「永靖謝平安」 12/21歡迎來永靖作客

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲福德國小學生表演跳鼓陣。（圖／記者唐詠絮攝）

▲福德國小學生表演跳鼓陣為謝平安揭開序幕。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

在永靖鄉重要祭典節慶「謝平安」，總能持續2個半月，921大地震後，20年來，這樣的熱鬧祭典活動就靜默下來，由永靖鄉公所、永靖共好協會主辦，頂新和德合辦今年選在冬至的前一天（21日）將迎駕鄉內23間宮廟主神到永安宮作客，當天封街席開100桌，搓湯圓與祈福，邀請大家相招逗陣來，一同感受「謝平安」傳統民俗文化活動的魅力。

▲頂新和德文教基金會21日將集結永靖鄉23間宮廟到永安宮舉辦封街謝平安祭典。（圖／記者唐詠絮攝）

▲永安宮供奉三山國王。（圖／記者唐詠絮攝）

那甚麼是「謝平安」，又為何要「拜平安」？永靖鎮公所民政課長陳鴻偉，也是在地資深民俗專家，他說，這就要從天地水三官大帝談起，三官大帝是自然界的守護神，一般民間俗稱三界公，客家人則稱為「三界爺」，農曆10月15日是水官大帝聖誕，道教稱為的下元節，每一村莊均是選於農曆10月15日前後舉行拜平安(拜天公)，以答謝水官大帝一年來保祐豐收。

▲頂新和德文教基金會21日將集結永靖鄉23間宮廟到永安宮舉辦封街謝平安祭典。（圖／記者唐詠絮攝）

▲永靖鄉福德國小原來是福德會捐錢建校而成。（圖／記者唐詠絮攝）

「拜平安」為永靖客家庄年度大事，最重要的節目就是必須演出1檔「平安戲」或「收冬戲」，一方面是借演「平安戲」來酬謝水官大帝保祐與恩賜平安，同時也犒賞誤樂村民一整年的辛苦，在農業社會時期，以演歌仔戲(大戲)或布袋戲為主，於戲棚搭好後鑼鼓喧天開始演出「扮仙戲」，答謝天公酬謝神明，並透過「做平安請人客」，讓平日較少見面之親朋好友，得以借此機會連繫相聚，維繫宗親家族之間的情誼；因此，我們知道「做平安」或是「年尾節」之祭祀，在農業社會中兼具酬神與娛人重要的傳統祭祀習俗。

▲頂新和德文教基金會21日將集結永靖鄉23間宮廟到永安宮舉辦封街謝平安祭典。（圖／記者唐詠絮攝）

▲21日謝平安當天整條永靖街將熱鬧封街。（圖／記者唐詠絮攝）

在永靖鄉「謝平安」的舉行，是要到鄉內的信仰中心擲聖筊請示主神，5日上午永靖鄉福德國小5,6年級學生到永安宮前表演傳統技藝「跳鼓陣」，為即將到來的「謝平安」活動預演暖身，沒有音樂只有憑藉著打鼓與學生們中氣十足的吶喊聲，伴隨著旗幟揮舞及整齊劃一的變化隊形，展現出力與美，讓現場觀看的民眾鼓掌叫好。

▲頂新和德文教基金會21日將集結永靖鄉23間宮廟到永安宮舉辦封街謝平安祭典。（圖／記者唐詠絮攝）

▲福德國小學生表演跳鼓陣完大合照。（圖／記者唐詠絮攝）

原來福德國小與神明大有關連，1965年建校初期，有熱心教育的湳港西村神明爺「福德爺會」撥款12萬元解決校地務問題，才以「福德」為校名，意義重大，因此只要鄉內有神明誕辰或是重要慶典，學生們一定會前往表演「跳鼓陣」，以感念恩澤庇佑，而老師跟學生在練習過程中雖然辛苦，但仍很興奮的為完成每一次演出努力，老師蕭慎還高興地透露說，經常有台灣各地邀約表演，學生們更樂此不疲，更期待「謝平安」這一天的到來。

「謝平安」系列報導2／閩粵客文化「蛋黃區」　台灣第一「私人建街」永靖街及永安宮

「謝平安」系列報導3／重現百年古宅原貌　一覽常民生活「成美公堂」

他奶奶的美麗小秘訣

【其他新聞】

彰化6隻浪狗脫肛口吐白沫3隻死亡　浪愛志工泣訴：是誰這麼狠

快儲水！配合國道補強工程　南投市、草屯部分地區11日停水15小時

ET快訊
「冰桶挑戰」發起人辭世享年34歲　為漸凍人募款逾1億元
不忍了！外交部告陳宜民、曾銘宗：不接受陳情為由行「造勢之實」
郭采潔走鐘崩壞！無P素顏近照曝…「大嬸捲髮＋方型臉」網傻眼
國道追撞聯結車！貨櫃車運將拋飛「目睹妻女燒成焦屍」崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「謝平安」系列報導3／重現百年古宅原貌　一覽常民生活「成美公堂」　

「謝平安」系列報導2／閩粵客文化「蛋黃區」　台灣第一「私人建街」永靖街及永安宮

「謝平安」系列報導1／睽違20年「永靖謝平安」 12/21歡迎來永靖作客

安平商港外發現漂流屍　海巡撈起確認為日前落海印尼漁工

提升台南消防人員英語能力　職達外語提供免費學習課程

深夜改裝機車噪音引民怨　三峽警加強執法「好眠專案」聯合稽查

雙賴同框人氣旺！　賴清德、賴惠員籲3張選票護台灣

新北「快閃傳福音」熱鬧登場　「天韻合唱團」歌舞嗨翻街頭

廖大乙戴鋼盔赴南檢出庭　受託圈地挨打嗆：駕靈車警局抗議

「竹科金手指加持」12天狂吸22.8億　Big City穩坐全台最狂周年慶　

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

第1代iPhone、上百台蘋果電腦　真・果粉！超狂博物館等級收藏

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

吳宗憲莫文蔚合唱《廣島之戀》　大爆未婚生子都是因為這首歌XDD

韓國瑜牽張善政高歌改編採紅菱 「我們牽手選總統為人民一條心」

「謝平安」系列報導3／重現百年古宅原貌　一覽常民生活「成美公堂」　

「謝平安」系列報導2／閩粵客文化「蛋黃區」　台灣第一「私人建街」永靖街及永安宮

「謝平安」系列報導1／睽違20年「永靖謝平安」 12/21歡迎來永靖作客

安平商港外發現漂流屍　海巡撈起確認為日前落海印尼漁工

提升台南消防人員英語能力　職達外語提供免費學習課程

深夜改裝機車噪音引民怨　三峽警加強執法「好眠專案」聯合稽查

雙賴同框人氣旺！　賴清德、賴惠員籲3張選票護台灣

新北「快閃傳福音」熱鬧登場　「天韻合唱團」歌舞嗨翻街頭

廖大乙戴鋼盔赴南檢出庭　受託圈地挨打嗆：駕靈車警局抗議

「竹科金手指加持」12天狂吸22.8億　Big City穩坐全台最狂周年慶　

時力擁黃國昌推「打弊牌」　柯文哲：有打弊英雄是社會不正常

新竹東大路住宅清晨火警！雜物間燃燒　消防員切開屋頂進入

1人1萬元紅包！旺宏慶30周年　老闆吳敏求豪撒4000萬送員工

「轟吧！台灣」觀看互動破千萬　中信金推兄弟球星一日教練鼓勵少棒球員

熱脹冷縮！家中磁磚宛如火山「隆起自爆」　網貼自家悲劇圖：每年爆一次

秋冬底妝卡粉、難服貼？彩妝師教妳4招　消滅乾紋、打造水嫩透亮肌

馬自達跟福特過往也有一段情　30年合作打造美日聯盟

2020選不好恐無2024？打「亡柯感」　柯文哲：選很差空間變狹窄

快訊／子彈撞骨射破腸！梅文魁「一槍射殺模範警」　今宣判19年2月

「謝平安」系列報導3／重現百年古宅原貌　一覽常民生活「成美公堂」　

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

地方熱門新聞

12天狂吸22.8億　Big City穩坐最狂周年慶

吃早餐連2次吃到毛！新北女氣炸PO網

李佳芬與李日貴聯合提告三立高層

殺石虎獵人集集出沒！鎮長說話了

廖大乙戴鋼盔赴南檢出庭　嗆：駕靈車警局抗議

三峽警執行「好眠專案」聯合稽查

新北萬里蟹「捕蟹人生」

海巡春節前威力掃蕩　防制不肖商牟暴利

竹縣國旅補助再加碼　登錄搶抽GoGoRo

青年團屏東開講　力挺韓國瑜下架民進黨

宜蘭東門夜市耶誕不夜城　眾多優惠享不完

北桃合作　打造65公里追風自行車道

黃偉哲要舉辦全國最大造勢活動

更多熱門

相關新聞

一覽常民生活　「成美公堂」

一覽常民生活　「成美公堂」

「謝平安」的宗廟沿革一直探究到常民生活，從成美公堂展廳便可以一窺百態，雅致古樸的建築，從公廳、神明廳、藥鋪、廚房到臥房陳設，迴廊等等的設計風格、一磚一瓦都完整的保留著清朝時期的歷史軌跡，台灣古蹟專家李乾朗將它譽為「台灣20大民宅」，也登錄為彰化縣歷史建築。

閩粵客文化　台灣第一永靖街

閩粵客文化　台灣第一永靖街

曾經超想回台灣　吳念庭建議：把日文學好

曾經超想回台灣　吳念庭建議：把日文學好

512位國中生目標旅日！吳念庭分享經驗

512位國中生目標旅日！吳念庭分享經驗

國中生赴日讀高中　廖任磊：堅持下去

國中生赴日讀高中　廖任磊：堅持下去

關鍵字：

頂新成美永安宮永靖

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

妻遭夫狂捅噴血慘死　兒一旁目睹

她100萬買新賓士　開回家2小時出事

他求歡失敗「用表格記錄」　嫩妻開信件傻眼

請老公「拍2顆蒜頭」　人妻接過食材傻了

「國民女友」台上大方脫衣炸胸　遭宅宅當眾告白

合成韓擁裸女圖　退役上校認了

台南西線發生疑臥軌命案　女臟器外露亡

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

4生肖本周「偏財運」大爆發

更多

最夯影音

更多
陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死
酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

《神力女超人1984》 預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面