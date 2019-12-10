「謝平安」系列報導1／睽違20年「永靖謝平安」 12/21歡迎來永靖作客

▲福德國小學生表演跳鼓陣為謝平安揭開序幕。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

在永靖鄉重要祭典節慶「謝平安」，總能持續2個半月，921大地震後，20年來，這樣的熱鬧祭典活動就靜默下來，由永靖鄉公所、永靖共好協會主辦，頂新和德合辦今年選在冬至的前一天（21日）將迎駕鄉內23間宮廟主神到永安宮作客，當天封街席開100桌，搓湯圓與祈福，邀請大家相招逗陣來，一同感受「謝平安」傳統民俗文化活動的魅力。

▲永安宮供奉三山國王。（圖／記者唐詠絮攝）

那甚麼是「謝平安」，又為何要「拜平安」？永靖鎮公所民政課長陳鴻偉，也是在地資深民俗專家，他說，這就要從天地水三官大帝談起，三官大帝是自然界的守護神，一般民間俗稱三界公，客家人則稱為「三界爺」，農曆10月15日是水官大帝聖誕，道教稱為的下元節，每一村莊均是選於農曆10月15日前後舉行拜平安(拜天公)，以答謝水官大帝一年來保祐豐收。

▲永靖鄉福德國小原來是福德會捐錢建校而成。（圖／記者唐詠絮攝）

「拜平安」為永靖客家庄年度大事，最重要的節目就是必須演出1檔「平安戲」或「收冬戲」，一方面是借演「平安戲」來酬謝水官大帝保祐與恩賜平安，同時也犒賞誤樂村民一整年的辛苦，在農業社會時期，以演歌仔戲(大戲)或布袋戲為主，於戲棚搭好後鑼鼓喧天開始演出「扮仙戲」，答謝天公酬謝神明，並透過「做平安請人客」，讓平日較少見面之親朋好友，得以借此機會連繫相聚，維繫宗親家族之間的情誼；因此，我們知道「做平安」或是「年尾節」之祭祀，在農業社會中兼具酬神與娛人重要的傳統祭祀習俗。

▲21日謝平安當天整條永靖街將熱鬧封街。（圖／記者唐詠絮攝）

在永靖鄉「謝平安」的舉行，是要到鄉內的信仰中心擲聖筊請示主神，5日上午永靖鄉福德國小5,6年級學生到永安宮前表演傳統技藝「跳鼓陣」，為即將到來的「謝平安」活動預演暖身，沒有音樂只有憑藉著打鼓與學生們中氣十足的吶喊聲，伴隨著旗幟揮舞及整齊劃一的變化隊形，展現出力與美，讓現場觀看的民眾鼓掌叫好。

▲福德國小學生表演跳鼓陣完大合照。（圖／記者唐詠絮攝）

原來福德國小與神明大有關連，1965年建校初期，有熱心教育的湳港西村神明爺「福德爺會」撥款12萬元解決校地務問題，才以「福德」為校名，意義重大，因此只要鄉內有神明誕辰或是重要慶典，學生們一定會前往表演「跳鼓陣」，以感念恩澤庇佑，而老師跟學生在練習過程中雖然辛苦，但仍很興奮的為完成每一次演出努力，老師蕭慎還高興地透露說，經常有台灣各地邀約表演，學生們更樂此不疲，更期待「謝平安」這一天的到來。

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