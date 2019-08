國立史博館發現「畢卡索真跡」！4幅畫藏身庫房、意外挖出搶先看

▲國立歷史博物館庫房內,發現「畢卡索真跡」!(圖/國立歷史博物館提供,下同)

記者林育綾/台北報導

國立歷史博物館今(29)日在整理庫房時,意外發現知名畫家畢卡索的真跡!4張版畫作品藏在一批複製海報當中,經過版畫研究專家鐘有輝等人鑑定,都一致認定是畢卡索的親筆真跡,而非複製或印刷海報,讓人驚喜不已!

國立歷史博物館(史博館)近來閉館整建中,同時也進行館藏文物全面檢視,因而發現在庫房中的一批複製畫當中,竟有4幅畢卡索的真跡!這些海報是1975年為了籌辦「中西名畫展覽」,特地委託顧問傅維新、陳慧坤到歐洲採購,共有72幅畢卡索的複製畫,沒想到竟有真跡意外藏於其中。

史博館館長廖新田表示,博物館在1955年成立後,具有教育西洋和中國藝術的使命,舉辦多次西畫展覽,但當時難以購買或借到真跡,因此多半委託藝術家搜集複製品。

而當時2位藝術家分別前往歐洲購買,其中有4幅畫重複,在展期結束後,72張海報在1977年入藏,成為國內早期西洋藝術教育的重要教材,直到今年因為閉館整建,進行文物整飭,才意外發現裡頭有珍貴藏品。

今(29日)在專家諮詢會議的共同檢視下,認定有3張石版畫與1張平版畫,應為畢卡索版畫「原作」。3張石版畫分別為《青年圈》、《鴿子與太陽》、《母與子》,平版畫則為《和平鴿》。紙張是專業用紙,色彩非常精美溫潤,造型上充分表現畢卡索的獨特風格。

與會的知名版畫家鐘有輝教授表示,版畫是1963年之後始有版數紀錄的制度,史博館收藏的這4張版畫,製作於1960~1963年間,雖然沒有版數記載,但仍可視為「原作」。鐘教授等專家明(30日)將出席史博館,親自為大家分享相關版畫知識。

以下4幅畢卡索真跡版畫搶先看!(圖片及資料來源:國立歷史博物館)

◎《青年圈》(The Youth Circle, 1961)

這張石版畫被用於1962年芬蘭赫爾辛基「第八屆青年與學生為和平及友誼世界節慶」(Eighth World Festival of Youth and Students for Peace and Friendship)明信片上。 畫面中以鮮艷色彩的人物攜手歡樂地在一隻口啣橄欖枝的中央淺藍色鴿子周圍跳舞;鴿子是和平的象徵,是這麼多人聚集在一起歡慶的原因。畢卡索以簡單的動作、人形,讓觀者欣賞到他們手舞足蹈的歡愉與和諧。

◎《鴿子與太陽》(Dove with Sun, 1962)

這張石版畫是畢卡索為1962年7月在莫斯科舉行的「世界裁軍大會」(World Congress for General Disarmament)廣告宣傳的石版畫。畫面中作為和平象徵的鴿子展翅飛翔,展現出勝過下方象徵戰亂的姿態,寓意著和平終究到來。

◎《母與子》(Mother and Child, 1963)

展示了畢卡索細膩的情感與對美的理解,作品是在輪廓線繪圖的基礎上構建的,讓觀者能夠欣賞到優美的線條,背景上方的藍色讓畫面增添了能量和活力感。

◎《和平鴿》

平版畫是畢卡索1949年為巴黎第一屆國際和平會議(World Congress of Peace)所作的海報複製品,畫面是一隻傳統、寫實的鴿子圖片,藉以宣揚世界和平的理念,從此之後,鴿子也成為了舉世聞名的和平象徵。