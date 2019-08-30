史博館「畢卡索」真跡曝光！他成名原因和版畫四處流通有關

▲國立歷史博物館近日進行文物整飭過程中，意外發現4幅來自畢卡索的版畫真跡！（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導、攝影

國立歷史博物館近日進行文物整飭過程中，意外發現4幅來自畢卡索的版畫真跡，驚喜不已！今（30）日在館長廖新田、版畫研究專家鐘有輝教授、林雪卿教授的帶領下，對媒體說明版畫相關知識，依據簽名和紙張等線索都能判定，這4張畫是「原作」而非複製品或印刷海報。廖新田對此鑑定有信心，「如果連我們都不信，教育是失敗的。」目前這批畫將會進行高階攝影，舉辦線上展；還有機會到台南市美術館展出，在民眾眼前亮相。



▲左至右：版畫研究專家鐘有輝教授、史博館館長廖新田、版畫研究專家林雪卿教授。

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史博館目前閉館整建中，同時也進行6萬3千多件館藏文物全面檢視，因而發現在庫房中的一批複製畫海報當中，竟藏有4幅畢卡索的版畫真跡。這些海報是1975年為了籌辦「中西名畫展覽」，特地委託藝術家顧問傅維新、陳慧坤到歐洲採購共72幅畢卡索的複製畫，沒想到其中有真跡。

史博館館長廖新田說明，博物館在1955年成立後，具有教育西洋和中國藝術的使命，舉辦多次西畫展覽，但當時難以購買或借到真跡，因此多半委託藝術家搜集複製品。而當時2位藝術家分別前往歐洲購買，其中有4幅畫重複，在展期結束後，72張海報在1977年入藏，成為國內早期西洋藝術教育的重要教材；直到閉館整建，進行文物整飭，才意外發現裡頭有珍貴藏品。

▲依據畢卡索的簽名和紙張材質等線索，都能判定這4張畫是「原作」而非複製品或印刷海報。

由於館方對於版畫有一定的素養，在整飭時就察覺這4幅是真跡版畫，而不是一般的印刷海報。後來又找來國內知名版畫研究專家鐘有輝教授、林雪卿教授鑑定，表示1963年之後才有所謂的版數（編號），而這4幅畫應都來自1960年左右，從紙張、畢卡索的簽名，都能判定是「原作」。

▲畢卡索之所以成名，與他的版畫四處流通有關。

專家進一步說明，版畫的特性是能「一印多張」，雖然價格較便宜，卻仍是藝術家的原作，且較能讓作品流通，雖然不像油畫一次只有一張，但總量販售的價格可能不輸給一幅油畫。

而當時畢卡索初次創作石版畫時，發現印出來是作畫時的反面，感到驚喜，此後大作版畫，估計總量應有數萬張。這也是他後來聲名遠播的原因，跟他的版畫作品四處散佈有關，在日本甚至有畢卡索的版畫美術館。

▲鐘有輝教授(右1)是國內版畫研究第一把交椅。

鐘有輝教授創作與研究版畫超過半世紀，1970年與妻子林雪卿等人創立十青版畫會，致力版畫推廣，作品也多次獲獎，更舉辦多次的國際交流展、學術研討會，是中華民國版畫學會顧問，也創立台灣藝術大學的版畫中心、版畫研究所。

而史博館館長廖新田也曾經為「台灣現代版畫之父」廖修平撰寫傳記《符號‧跨域‧廖修平》，對版畫有諸多認識，他提到此次邀請兩位專家教授對鑑定畢卡索版畫真跡「有信心！」有些人詢問為何不再從外面找鑑定，他認為鐘有輝與林雪卿教授已經是版畫界數一數二的專家了，「如果連我們都不能相信，那我們的教育是失敗的。」

▲史博館對於版畫認識有一定素養，館長廖新田也曾經為「台灣現代版畫之父」廖修平撰寫傳記《符號‧跨域‧廖修平》。（圖／記者林育綾攝）



目前4張畢卡索版畫，將會進行高階攝影，預計舉辦線上展，讓民眾先睹為快。另外廖館長也已經與「台南市美術館」館長潘示番初步洽談，這些版畫將有機會展出，讓民眾親睹大師作品。至於時程則尊重南美館的檔期安排規劃，最快可能下半年就進行。他還提到，「未來如果各大專院校有興趣，只要是為了藝術教育目的，場館也符合需求，都很歡迎合作。」

以下4幅畢卡索真跡版畫介紹（資料來源：國立歷史博物館）

◎《和平鴿》

《和平鴿》平版畫是畢卡索1949年為巴黎第一屆「國際和平會議」(World Congress of Peace)所作的海報複製品，畫面是一隻傳統、寫實的鴿子圖片，藉以宣揚世界和平的理念，從此之後，鴿子也成為了舉世聞名的和平象徵。

◎《青年圈》(The Youth Circle, 1961)

這張石版畫被用於1962年芬蘭赫爾辛基「第八屆青年與學生為和平及友誼世界節慶」(Eighth World Festival of Youth and Students for Peace and Friendship)明信片上。 畫面中以鮮艷色彩的人物攜手歡樂地在一隻口啣橄欖枝的中央淺藍色鴿子周圍跳舞；鴿子是和平的象徵，是這麼多人聚集在一起歡慶的原因。畢卡索以簡單的動作、人形，讓觀者欣賞到他們手舞足蹈的歡愉與和諧。

◎《鴿子與太陽》(Dove with Sun, 1962)

這張石版畫是畢卡索為1962年7月在莫斯科舉行的「世界裁軍大會」(World Congress for General Disarmament)廣告宣傳的石版畫。畫面中作為和平象徵的鴿子展翅飛翔，展現出勝過下方象徵戰亂的姿態，寓意著和平終究到來。

◎《母與子》(Mother and Child, 1963)

展示了畢卡索細膩的情感與對美的理解，作品是在輪廓線繪圖的基礎上構建的，讓觀者能夠欣賞到優美的線條，背景上方的藍色讓畫面增添了能量和活力感。

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