色情網站賠22名女大生3.8億！　曝誘騙手法「私密影片親朋好友全看過」

▲聖地牙哥色情產業黑暗面，隨著受害女性提出集體訴訟，再次受到社會關注。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國色情產業地上地下蓬勃發展，而其黑暗面也長期為人詬病。近日一項案件中，22名不願對外具名的女性對色情網站「GirlsDoPorn」提出集體訴訟，表示各自在不知情下，被一家聖地牙哥（San Diego）假冒的模特兒經紀公司誘導拍攝性愛影片，並上傳到各大成人網站；法官判定罪證成立，「GirlsDoPorn」必須賠償1270萬美元（約新台幣3.815億元）給22名受害女性。

英國《衛報》報導，在西方文化中，不知名或是匿名的人，男性通常以「John Do」表示，女性則以「Jane Doe」稱之，而在此集體訴訟案中，22名不願具名的女性便以「Jane Doe」1號到「Jane Doe」22號稱呼。

「GirlsDoPorn」於2006年上線，由來自紐西蘭的普萊特（Michael Pratt）創立，交給賈西亞（Ruben Garcia）和沃爾夫（Matthew Wolfe）經營。網站擅長經營素人影片（Amateur）類型，拍攝地點多在家中、飯店和拖車公園內，主打每支影片都是素人大學女孩第一次，也是唯一一次的拍攝。

受害女性透過律師指控「GirlsDoPorn」，表示公司最初和她們接觸時，都是以「尋找學院派風格漂亮大學女孩」的廣告吸引，限制18歲到22歲的女性應徵模特兒工作。公司內部有一個很關鍵的職位，由一群女職員擔當，這些人被稱為「女性參考對象」（reference women），她們會在受害者應徵後，主動打電話給對方，並以「影片絕不會在網路上外流，只會以DVD形式販賣給紐、澳等特定國家的有錢買主觀賞」為由，慫恿受害者拍片。

▲「Jane Doe 1」和其他受害女性影片都被瀏覽過數十億次，嚴重影響她們的日常生活。（圖／取自免費圖庫pixabay）

所有以為應徵模特兒工作的女性，最終都被施壓拍片，還被以各種方式威脅迫誘，包括將她們灌醉，或是撂話必須自己出錢叫車離開聖地牙哥。事實上，所有的影片都被上傳到各大色情網站，而且等當事人發現後，瀏覽人次大多早已突破數十億。更惡毒的是，受害者的影片還被以匿名電子郵件的方式，寄到她們親朋好友的電子信箱，等同讓她們身敗名裂。

「Jane Doe 1」提出證據，並表示當時她人正在大學攻讀法律，影片上線後已經被好幾個同學、家人和朋友看過，「我覺得整個人被撕裂了，一片接著一片。老實說，事情爆發的時候我想過乾脆自殺…我也試過搬離這個地方。我試過要去到一個沒人知道我的地方，但影片就是如影隨形。」

「Jane Doe 1」表示，當她和陌生人初見面的時候，總是很焦慮地怕對方認出自己，或是對她直說「我知道妳」。

▲「GirlsDoPorn」詐欺、威嚇女大生們，為自己謀利。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

法官恩瑞特（Kevin Enright）經檢閱調查後指出，「GirlsDoPorn」主打每支影片都是女受害者絕無僅有的一支，因此他們必須透過詐欺、誘導和威脅的手段持續「招募新血」，進而對訂閱戶塑造出一種病態的親密形象─「這些女性和你一樣平凡，她們就是每天會在路上和你家附近出現的人。」

恩瑞特指出，受害者的影片一旦上線後，她們的個資背景甚至也會跟著在網路上曝光。鑑於受害女性先遭到「GirlsDoPorn」以不當方式錄製及散布影片，又受到無窮的後患效應騷擾，恩瑞特最終判處該公司必須賠償22名受害者1270萬美元（約新台幣3.815億元）的金額。

網站經營者賈西亞和沃爾夫，被依性交易等重大罪刑判決落入聯邦監獄，創始人普萊特則仍在畏罪潛逃中。

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