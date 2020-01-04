倒「特製高湯」進關東煮！便利商店工讀生引眾怒　網截圖檢舉...GG了

▲南韓便利商店現在可以買到國民美食魚糕。（圖／canva）

圖文／CTWAN

韓國的魚糕是國民美食之一，又有「韓式關東煮」之稱，而現在魚糕除了路邊攤有賣，便利商店也可以輕鬆買到，不過有一名便利商店的工讀生因為太想紅，將自己煮魚糕的過程PO上網，他拿出「特製高湯」倒進鍋內，網友看完後紛紛留言怒罵。

南韓一名便利商店工讀生1日在網路上PO文，標題上寫著「了解一下便利商店魚糕吧」，「你們吃過的便利商店魚糕不是真正的魚糕，讓我來告訴你們真正的便利商店魚糕是什麼吧」，並放上一系列的照片，照片中他先把手放進褲內，等到鍋子內的水煮得差不多後，「到廁所拿出只有本店才有的高湯秘方倒進去」，之後再將魚糕及其他食材放進鍋內煮，最後還說「我是不吃自家賣的魚糕的。」

▲工讀生將一杯「特製高湯」倒進鍋內。（圖／翻攝bobaedream）

貼文一PO出，馬上引來網友關注，大家懷疑他拿出的「特製高湯」就是他自己的尿液，開始怒罵這名工讀生。而事後這名工讀生也出來解釋，表示原文內容都是捏造的，「我只是想受到關注才發文，沒想到會演變成這樣」，並且刪文，但網友們早已截圖，並發送給衛生部門檢舉。

經便利商店業者調閱監視器，確認沒有任何不衛生的狀況，而該名工讀生也已被開除，業者也正考慮是否要對他提告。

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