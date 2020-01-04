陳揮文發豪語「韓國瑜落選我就不來了」　鄭弘儀錯愕傻眼

記者葉國吏／綜合報導

距離2020總統大選投票日剩下7天，資深媒體人陳揮文為了替自己支持的韓國瑜拉票，不惜喊出「如果落選就不上節目了」，讓節目主持人鄭弘儀聽到傻眼。

談話性節目「新聞挖挖哇」日前談論選前焦慮症，一向支持國民黨總統候選人韓國瑜的陳揮文透露，這次選情特別激烈，很多韓粉也是異常焦慮，時常會吃不下、睡不著，尤其是看到韓國瑜被攻擊、批評，都不了解為什麼要這樣修理韓國瑜。

▲陳揮文表示如果韓國瑜落選他就不上節目。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

但陳揮文還是對韓國瑜有信心，因為他覺得韓國瑜知道「能有今天的局面不是靠他的外表、也不是靠國民黨」，他知道如果亂搞的話韓粉會跑掉「韓國瑜會更珍惜現在的狀況」。

陳揮文在節目最後表示，如果韓國瑜落選的話「我1/13禮拜一晚上就不會來了」，此話一出讓鄭弘儀傻眼說「你發自己的通告啊？」讓現場傳出一陣笑聲。

▲聽到陳揮文的宣示，讓鄭弘儀傻眼。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）



不過陳揮文也解釋，在2008年總統大選投票完，他也是上這個節目，一樣坐在鄭弘儀旁邊。陳揮文說，當年是馬英九大勝，他本來準備一堆資料要來洗臉「挺綠」的鄭弘儀，沒想到鄭弘儀一開始就直接說：「馬英九當選，我們幫他加油，希望國家更好。」讓陳揮文當下聽完，默默地把資料收起來。