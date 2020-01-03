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力推捷運萬大線、改善民生用水　吳琪銘政見會報告3年政績：皆可供檢驗

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▲▼ 吳琪銘 政見發表會 。（圖／翻攝自YouTube／大豐）

▲ 吳琪銘參與今日的政見發表會。（圖／翻攝自YouTube／大豐）

記者張嘉晏／綜合報導

新北市第10選區今（3日）舉辦立委候選人公辦電視政見發表會，民進黨吳琪銘表示，自己上任3年多，盡心竭力實現當初選舉時的政見，包含民生用水、捷運等大小建設，把民眾的大小事都放心上，成果都是有目共睹、也可供檢驗的。

吳琪銘首先報告自己過去3年多在土城三峽推動的政策，他表示很多人關心的「捷運萬大線」二期工程，先前已經延宕了約莫5、6年，不過他任內極力推動，行政院在2018年也已經核定了550多億的經費，讓計畫如期進行。

在民生用水方面，他表示過去居民都是使用石門水庫的水，一旦遇到枯水期或颱風淤沙，供水就會變得不穩定，有時居民必須辛苦提著水桶取水或是靠水庫車送水，在生活上帶來諸多不便。因此他上任後，也積極替民眾爭取水質最好的水。

吳琪銘說，除了地方建設，他也協助推動了重大法案，舉凡所得稅額減少、社會住宅和長照等等，3年多的成績都是可供檢驗的。

他表示，未來他還推出「七大核心政見」，包含打造土城三峽特色品牌、支持在地創業、打造在地特色公園等，有責任讓每個族群的民眾過上更好、更幸福的生活。

▼約53分18秒處開始，影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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